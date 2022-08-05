Джейсон Тейтум может подписать рекордный контракт в истории НБА

Американский нападающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бостон" Джейсон Тейтум может подписать рекордный контракт в истории лиги. Об этом сообщает телеканал ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

По информации источника, Тейтум сможет получить возможность подписать новый пятилетний контракт с "Бостоном" на общую сумму $298 млн в 2024 году, если по итогам следующего сезона попадет в символическую пятерку.

На данный момент рекордным контрактом в истории НБА является соглашение сербского центрового Николы Йокича с "Денвером". Недавно баскетболист согласился подписать с командой новый контракт, рассчитанный на пять лет. За это время игрок заработает $264 млн. По итогам прошлого сезона Йокича второй раз подряд признали самым ценным игроком сезона НБА.

Тейтуму 24 года, в 2017 году он был выбран под общим третьим номером на драфте НБА. Игрок трижды участвовал в Матче всех звезд НБА, в 2022 году нападающий впервые в карьере попал в первую символическую команду лиги. В прошлом сезоне Тейтум был признан лучшим игроком финала Восточной конференции, награда вручалась впервые. В составе сборной США форвард завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.