https://news.day.az/sport/1488774.html Ещё два азербайджанских борца стали чемпионами мира
На данный момент, в активе сборной 8 (5-1-3) наград.
Ещё два азербайджанских борца стали чемпионами мира
В Софии завершается молодежное первенство мира (U-20) по спортивной борьбе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в седьмой, последний день чемпионата азербайджанские борцы греко-римского стиля завеще три медали.
Кянан Абдуллазаде (67 кг) и Гурбан Гурбанов (72 кг) выиграли свои финалы и завоевали золото, а Нихат Мамедли (60 кг) одержал победу в схватке за бронзу.
На данный момент, в активе сборной 8 (5-1-3) наград.
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