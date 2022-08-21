Ещё два азербайджанских борца стали чемпионами мира

В Софии завершается молодежное первенство мира (U-20) по спортивной борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в седьмой, последний день чемпионата азербайджанские борцы греко-римского стиля завеще три медали.

Кянан Абдуллазаде (67 кг) и Гурбан Гурбанов (72 кг) выиграли свои финалы и завоевали золото, а Нихат Мамедли (60 кг) одержал победу в схватке за бронзу.

На данный момент, в активе сборной 8 (5-1-3) наград.

