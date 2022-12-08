«Барселона» не сможет подписать новых игроков зимой

Спортивный директор футбольного клуба "Барселона" Йорди Кройфф заявил, что из-за финансового фэйр-плей команда может не пополниться новыми футболистами в зимнее трансферное окно. Его слова передает Mundo Deportivo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Думаю, президент клуба уже ясно дал понять, что мы находимся в сложной, почти безвыходной ситуации из-за финансового фэйр-плей, поэтому говорить о новичках сейчас не имеет смысла. До трансферного окна остался месяц и получится ли что-то сделать или нет, будет видно со временем", - сказал Кройфф.

После 14 проведенных матчей "Барселона" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в активе 37 очков. На второй строчке располагается мадридский "Реал", который набрал 35 баллов. Тройку лучших замыкает "Реал Сосьедад", которому удалось заработать 26 очков.