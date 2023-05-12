Вратарь "Ромы" побил интересный рекорд

Вратарь "Ромы" Руй Патрисиу стал рекордсменом по матчам в Лиге Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, голкипер "Ромы" Руй Патрисиу вышел в основном составе в игре с "Байером" в полуфинале турнира. Таким образом, португалец провёл 67-й матч в Лиге Европы. Это новый рекорд турнира (с сезона-2009/2010) среди футболистов. На втором месте располагается защитник "Црвены Звезды" Александар Драгович с 66 сыгранными матчами.

Руй Патрисиу в этом сезоне провёл 48 игр за "Рому" во всех турнирах, в которых пропустил 43 мяча при 19 "сухих" матчах.

Напомним, вчера, 11 мая, завершился первый полуфинальный матч Лиги Европы, в котором встречались "Рома" и "Байер". Игра закончилась победой "Ромы" со счётом 1:0.

Ответный матч пройдёт в Леверкузене на стадионе "Бай-Арена" 18 мая. Игра начнётся в 22:00 мск.