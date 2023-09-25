Борцы демонстрируют свое превосходство среди азербайджанских спортсменов

Представители борьбы вышли в лидеры по количеству олимпийских лицензий, заработанных на данный момент азербайджанскими спортсменами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, завершившийся в Белграде чемпионат мира по борьбе принес сборной три билета в Париж. Задачу выполнили "вольник" Магомедхан Магомедов (97 кг), а также "классики" Санан Сулейманов (77 кг) и Хасрат Джафаров (67 кг), завоевавшие также и серебряные награды.

На сегодняшний день в активе азербайджанских спортсменов семь лицензий. Три - в борьбе, две - в боксе, по одной - в легкой атлетике и пулевой стрельбе.