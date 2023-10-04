Криштиану Роналду вновь признали лучшим

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду признан лучшим игроком сентября в лиге Саудовской Аравии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Роналду за четыре сентябрьских матча забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Португалец удостоился звания лучшего игрока месяца в саудовской лиге во второй раз подряд.

16 сентября издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что Роналду принял решение подать в суд на туринский "Ювентус" из-за задолженности по зарплате.

Отмечается, что у Роналду было тайное соглашение с "Ювентусом", которое позволяло туринскому клубу отложить выплату зарплаты в период пандемии Covid-19. Итальянцы должны перевести Роналду еще €19,9 млн. Эту выплату обещали в случае ухода португальца.

Португалец перешел в "Аль-Наср" 2 января 2023 года. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.