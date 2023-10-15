Эти виды спорта будут включены в программу Олимпийских игр в 2028 году

Организаторы Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе выступили с предложением включить флаг-футбол в программу летних Олимпийских игр, которые вернутся в Соединенные Штаты впервые за 32 года.

Как сообщает Day.Az, Международный олимпийский комитет проголосует по этому предложению на встречах в Мумбаи (Индия), которые начнутся на этой неделе. Также в предложении Лос-Анджелеса были бейсбол и софтбол, которые на протяжении десятилетий то включались, то исключались из программы. Лакросс, сквош, крикет также предложено включить в программу Олимпийских игр 2028 года.

Президент Олимпийского организационного комитета Лос-Анджелеса Кейси Вассерман заявил, что новые виды спорта "актуальны, инновационны и ориентированы на общественность, в них играют на задних дворах, в школьных дворах, общественных центрах, на стадионах и в парках по всей территории США и по всему миру". Включение флаг-футбола на Олимпийские игры ознаменовало бы огромную победу для Национальной футбольной лиги США, которая уже более десяти лет проводит игры в Европе и всегда ищет способы расширить как свое участие, так и свою аудиторию.

Флаг-футбол - это версия американского или канадского футбола, где основные правила очень похожи на правила обычного американского футбола. Но вместо того, чтобы сбить игрока, в флаг-футболе обороняющаяся команда должна сорвать флаг или ленточку с игрока, владеющего мячом, то есть "обесфлажить" его. В флаг-футболе контакт между игроками ограничен. В игре задействованы от 5 до 9 игроков с каждой стороны, в нее играют на площади 50 ярдов.