Четыре топ-клуба АПЛ интересуются Родриго

Позиции нападающего мадридского "Реала" Родриго Гоэса в испанской команде могут пошатнуться с потенциальным переходом в стан "сливочных" форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Этой возможностью готовы воспользоваться "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Ливерпуль".

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщает Sport.es.

По сведениям источника, Родриго - первый кандидат на передачу места в стартовом составе Мбаппе из-за своей нестабильной игры. "Реал" называет Гоэса "непродаваемым", однако позиция клуба может измениться, если сам футболист потеряет место в основе и решит уйти.

23-летний Родриго играет за "Реал" с 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 13 голов и восемь результативных передач в 41 матче.

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