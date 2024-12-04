Гашим Магомедов сохранил второе место в мировом рейтинге

Всемирное тхэквондо обновило мировой рейтинг.

Как передает İdman.biz, в весе до 58 кг серебряный призер Олимпиады Гашим Магомедов продолжает идти на втором месте. Азербайджанский спортсмен уступает лишь своему сопернику по парижскому финалу - корейцу Таэ-Джон Парку.

В активе Гашима 120 рейтинговых очков и он на 80 баллов отстает от первого места.

При этом, наш спортсмен на 78 очков опережает третьего Мохаммеда Джендуби (Тунис).