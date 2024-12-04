https://news.day.az/sport/1712755.html Гашим Магомедов сохранил второе место в мировом рейтинге Всемирное тхэквондо обновило мировой рейтинг. Как передает İdman.biz, в весе до 58 кг серебряный призер Олимпиады Гашим Магомедов продолжает идти на втором месте. Азербайджанский спортсмен уступает лишь своему сопернику по парижскому финалу - корейцу Таэ-Джон Парку.
Гашим Магомедов сохранил второе место в мировом рейтинге
Всемирное тхэквондо обновило мировой рейтинг.
Как передает İdman.biz, в весе до 58 кг серебряный призер Олимпиады Гашим Магомедов продолжает идти на втором месте. Азербайджанский спортсмен уступает лишь своему сопернику по парижскому финалу - корейцу Таэ-Джон Парку.
В активе Гашима 120 рейтинговых очков и он на 80 баллов отстает от первого места.
При этом, наш спортсмен на 78 очков опережает третьего Мохаммеда Джендуби (Тунис).
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