Тофик Алиев триумфально победил в Дании

7 декабря в Хернинге (Дания) прошел международный турнир по тамблингу "FaceOFF".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, серебряный призер чемпионата Европы Тофик Алиев, который в составе команды завоевал титулы чемпиона мира и Европы, занял первое место. Турнир прошел на арене, которая собрала 10 тысяч зрителей.

Датская школа тамблинга признана одной из ведущих в Европе.