https://news.day.az/sport/1713726.html Тофик Алиев триумфально победил в Дании - ФОТО 7 декабря в Хернинге (Дания) прошел международный турнир по тамблингу "FaceOFF". Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, серебряный призер чемпионата Европы Тофик Алиев, который в составе команды завоевал титулы чемпиона мира и Европы, занял первое место. Турнир прошел на арене, которая собрала 10 тысяч зрителей.
Тофик Алиев триумфально победил в Дании - ФОТО
7 декабря в Хернинге (Дания) прошел международный турнир по тамблингу "FaceOFF".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, серебряный призер чемпионата Европы Тофик Алиев, который в составе команды завоевал титулы чемпиона мира и Европы, занял первое место. Турнир прошел на арене, которая собрала 10 тысяч зрителей.
Датская школа тамблинга признана одной из ведущих в Европе.
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