Игрок сборной Бразилии и "Реала" завершил карьеру

Бывший футболист сборной Бразилии Марсело завершил карьеру.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил сам бывший защитник.

36-летний южноамериканец объявил в социальных сетях о завершении профессиональной карьеры. Он является воспитанником клуба "Флуминенсе".

Марсело, присоединившийся к "Реалу" в 2007 году, выиграл 25 титулов с испанским грандом. На его счету пять побед в Лиге чемпионов, шесть - в Ла Лиге и два - в Кубке Испании. Защитник, перешедший в греческий "Олимпиакос" летом 2022 года, в последний раз играл за родной "Флуминенсе" в сезоне 2023-2024 годов.

Отметим, что Марсело забил шесть голов в 58 матчах за сборную Бразилии, за которую он выступал с 2006 по 2018 год.