Болгарский клуб случайно "похоронил" экс-футболиста

В Болгарии перед матчем между командами "Арда" и "Левски" игроки почтили память бывшего футболиста Петко Ганчева, однако 78-летний спортсмен жив, передает Day.Az со ссылкой на телеканал Sky News

Почти сразу же футбольный клуб признал ошибку и принес глубочайшие извинения бывшему футболисту и его родственникам, а также пожелал крепкого здоровья и успехов.

Ганчев не сильно разозлился на организаторов и отнесся к новости позитивно.

"В конце дня мы должны оставаться позитивными. Вот вчера, когда я услышал это, я выпил немного бренди", - сказал экс-футболист.