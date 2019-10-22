Обезьяний парк Джигокудани или парк снежных обезьян (Jigokudani Yaen-koen, Jigokudani Monkey Park) - необычное место, лежащее на высоте 850 метров в долине реки Ёкою (Yokoyu) на острове Хонсю, Япония. Находится оно в северной части префектуры Нагано и входит в состав национального парка Joshinetsu Kogen. Прославился Джигокудани благодаря колонии японских макак, которые живут на его территории и демонстрируют очень оригинальное поведение.

Из-за крутых скал, холодных густых лесов, поднимающегося от земли пара и кипящей воды, которая выплескивается из щелей мерзлого грунта, древние люди назвали это место Долиной ада (Джигокудани), от чего и произошло нынешнее название парка. Треть года здешние территории покрыты снегом.

Однако, несмотря на суровые условия и большое количество активных горячих источников, обезьяний парк Джигокудани уже несколько веков служит домом для колонии знаменитых японских макак, также известных как снежные обезьяны. Их количество на территории достопримечательности может достигать 200 особей. Главная изюминка Джигокудани - любовь макак к горячим термальным источникам (онсэнам), в бассейнах которых они, словно в огромных ваннах, нежатся, жмутся к друг другу и, как можно увидеть на многих фотографиях, получают от этого процесса массу удовольствия.

По официальным данным, предоставленный природой спа-салон снежные обезьяны начали осваивать примерно с 1963 года. Открытие самого парка датируется 1964 годом. С момента создания он стремительно начал приобретать всемирную популярность, как единственное место, где можно понаблюдать за купанием японских макак в дикой местности.

В "банный" сезон (конец ноября-март) в обезьяний парк стекается огромное количество туристов. Для фотографов и исследователей посещение японского Джигокудани - уникальная возможность понаблюдать за макаками вблизи, изучая их внешность и повадки в естественных условиях.

Местные рассказывают, что впервые горячую ванну приняла одна из самок - увидев в воде рассыпанные бобы, она полезла в воду за потенциальной добычей. Ее примеру последовали и другие приматы, заложив начало появлению новой достопримечательности.

Японские макаки - самая северная разновидность обезьян, которые способны выдерживать температуру ниже -15°C. Они отличаются особенно густым серо-коричневым мехом, согревающим их в зимнюю стужу. На севере Японии, где средняя температура воздуха зимой составляет -5°C, японские макаки острова Хонсю находят дополнительное тепло в горячих водах термальных источников. Из-за своих выдающихся привычек они стали одной из главных достопримечательностей префектуры Нагано. Данный вид обезьян находится на грани исчезновения и охраняется соответствующими организациями.

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