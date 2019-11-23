На нашей потрясающей планете есть множество райских уголков, куда хочется отправиться прямо сейчас без раздумий. Однако не будем кривить душою, в мире есть и такие места, попасть куда решаются лишь самые смелые и отважные. Вспомнить хотя бы жуткое озеро Натрон, от одного вида которого кровь стынет в жилах... Нужно признать, что только единицы осмеливаются посетить некоторые отдаленные уголки, выбраться живым из которых удается далеко не каждому.

Сегодня мы покажем вам место, куда мечтают отправиться все экстремалы планеты. Речь пойдет о так называемом Дьявольском бассейне, который находится на территории африканского континента. Наверняка, вам еще со школьного курса географии известно о водопаде Виктория, который расположен на границе Замбези и Замбии. Так вот, на самом краю этого знаменитого водопада, в устье реки Замбези находится естественный пруд, сформированный самой природой. Он и носит жуткое название "Бассейн Дьявола".

В период засухи, как правило, с сентября по декабрь, река Замбези находится на определенном уровне и образует небольшой водоворот с минимальным течением.