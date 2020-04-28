В Турции рассказали, когда откроют туристический сезон

Турция ожидает начало туристического потока из других стран только в конце августа. Об этом сказал министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой, передает Day.Az со ссылкой на news.ru.

По его словам, сначала отели будут работать только на половину своей мощности. Серьезный турпоток должен случиться только в сентябре 2020 года. Туристы приедут из тех стран, которые разрешат поездки в Турцию, передаёт газета Hurriyet. В конце мая Турция намерена открыть туристический сезон для своих граждан.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,9 млн человек по всему миру, более 207 тысяч скончались. В Турции диагноз поставлен 110,1 тысяче пациентов, болезнь унесла жизни 2,8 тысяч человек.