Пилоты знают, как избежать опасности для самолета во время сильного ветра

Современные самолеты оборудованы новейшим техническим и навигационным оборудованием, позволяющим минимально зависеть от погоды. Однако, несмотря на технические возможности самолетов, экипажи всегда выполняют полеты с учетом метеоизменений, сообщил заслуженный пилот Азербайджана, инструктор авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" Адалят Алышов, передает Day.Az со ссылкой на AviaTravel.

Начавшийся в среду сильный ветер в Баку не прошел для города бесследно. Он также помешал самолету Turkish Airlines, вылетевшему из Стамбула в Баку, приземлиться в аэропорту. Напомним, что только с третьей попытки капитан ВС THY рейса Стамбул-Баку принял решение сесть в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Посадка прошла успешно.

По словам Адалята Алышова, наибольшую опасность для воздушных судов при сильном ветре представляет такое метеоявление, как сдвиг ветра - резкое и значительное изменение силы и/или направления ветра по высоте. При резкой смене направления и скорости ветра, самолет чаще всего может попасть в сильную "болтанку" - турбулентность.

"Ситуация со сдвигом ветра возможна на любой высоте, но на малых высотах, то есть при взлете и посадке, это явление представляет наибольшую опасность. Игнорирование сигналов бортовой системы самолета, предупреждающей о сдвиге ветра, может привести к нехорошим последствиям. Поэтому верны действия экипажа "Turkish Airlines", обратившего внимание на сигналы системы самолета о сдвиге ветра при заходе на посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев и уведшего воздушное судно на повторный круг. Далее, выждав улучшения погоды в зоне ожидания, скажем так, погодного окна, он выполнил заход на посадку и благополучно посадил самолет в аэропорту", - сказал Алышов.

Осведомленность и подготовленность экипажа - ключевые факторы при сдвиге ветра и других ситуациях при метеоизменениях, отметил инструктор. Пилоты азербайджанских авиалиний регулярно оттачивают свое мастерство в тренажерном Центре подготовки пилотов при Национальной академии авиации. Тренажеры в Центре позволяют моделировать ситуации, чтобы пилоты могли принять верное решение при выполнении полетов. "Моделирование ситуаций со сдвигом ветра - регулярны. Это обязательное требование исходит не только из того, что Баку город ветров, но и потому, что интенсивные тренировки со сдвигом ветра - это международное требование", - сообщил Алышов.

Сильный ветер в среду в Баку нанес ущерб инфраструктуре города, повреждены деревья, машины, кровля некоторых столичных школ. От последствий ветра в городе пострадало более 10 человек. Несмотря на ухудшение погодных условий, Международный аэропорт Гейдар Алиев работал в штатном режиме, принимал и отправлял воздушные суда.