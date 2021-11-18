Турецкие отели нашли способ сэкономить на туристах

Введенные ограничения из-за пандемии в турецких отелях позволили сократить пищевые отходы до 40 процентов. О таком способе экономии пишет Haberler.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, из-за коронавируса многие отели Турции были вынуждены отказаться от классической концепции "все включено" - в рамках такого формата туристы могли накладывать себе еду со шведского стола в неограниченных объемах. Теперь, когда раздачей блюд занимается персонал гостиницы, уменьшилось не только количество тарелок на столах отдыхающих, но и средняя порция пищи.

Несмотря на то, что туристы также могут подходить неограниченное число раз за новыми блюдами, порционная выдача позволила сократить количество пищевых отходов на 30-40 процентов. Также представители туротрасли нашли еще одно преимущество коронавирусных ограничений - многие постояльцы избавились от нездоровой привычки класть сладкую, соленую, кислую и горькую пищу на одну тарелку.

"Возможно, это единственное преимущество коронавируса. Отдыхающие берут только то, что действительно хотят съесть - такое потребление значительно сокращает пищевые отходы, а следовательно мы закупаем меньше еды", - отмечают специалисты.