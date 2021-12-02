В Египте прокомментировали информацию о закрытии страны для туристов

Представитель туристической индустрии Египта Исам Али прокомментировал информацию о закрытии страны для иностранных путешественников, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Решение о закрытии сложно принять, учитывая, насколько негативно оно может отразиться на туристической отрасли в свете подтвержденных бронирований от российских компаний по январь 2022 года", - заявил собеседник агенства, отметив, что предпосылок для закрытия Египта в настоящий момент нет.

По словам специалиста, в республике не выявлено ни одного случая заражения новым омикрон-штаммом COVID-19. "Египет с большой точностью реализует превентивные и предупредительные меры в аэропортах курортных зон Хургады, Марса-Аляма, Шарм-эш-Шейха", - сказал он.

В Министерстве туризма республики добавили, что внимательно следят за реализацией профилактических мер на всех туристических объектах.