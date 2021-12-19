Условия для въезда в Грецию

Прибывающие в Грецию с 06:00 19 декабря, независимо от вакцинации, должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус - ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-теста, сделанного за 24 часа до поездки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В решении, опубликованном в пятницу в правительственном вестнике, указывается, что данная мера будет действовать до 06:00 10 января 2022 года. Требование об отрицательном тесте распространяется в том числе на детей в возрасте пяти лет и старше. Исключение сделано только для тех путешественников, которые выехали из Греции за границу и вернулись обратно в течение 48 часов, при условии, что они сделали ПЦР-тест незадолго до поездки.