Попрощайтесь с зимой в Бакуриани!

Если Батуми сумел стать туристическим символом Грузии только за последние двадцать лет, то небольшой посёлок Бакуриани удерживает звание зимнего центра страны уже более века. Расположенный высоко в горах на высоте более 1700 метров, в 26 км от Боржоми, посёлок с населением всего 2.5 тысячи человек стал самым посещаемым горнолыжным курортом Грузии, а может и всего Южного Кавказа.

Хотя сезон в Бакуриани начинается с ноября, самый пик посещаемости курорта приходится именно на февраль-март. Так что в предстоящие мартовские праздники самое время устроить себе прощание с зимой!

Как добраться. И в этом случае вам в помощь Buta Airways - ежедневные рейсы в Тбилиси, прекрасный сервис при невысокой цене (если повезет, выйдет всего чуть больше 100 манатов в обе стороны). Все, что связано с пандемийными условиями, узнавайте за пару дней до вылета на сайте авиакомпании.

Из аэропорта Тбилиси на маршрутке 37 менее чем за час доедете до станции метро Дидубе и всего за 1 доллар (около 3 лари), такси будет стоить не меньше 10 долларов. Отсюда до Бакуриани (180 км) каждый час едут маршрутки за 5-6 долларов и три часа в пути. Поезд обходится дешевле, но намного дольше по времени из-за пересадки в Боржоми. Такси обойдётся намного дороже - от 80 долларов и выше, как договоритесь.

Где остановиться. Трудно поверить, но в этом небольшом посёлке и его окрестностях несколько сотен отелей, гостевых домов, апартаментов и частных вилл, сдаваемых для проживания. Если заранее забронировать отель в непосредственной близости от лыжных трасс, то в зависимости от класса и звёздности, можно найти от 80 долларов и выше за сутки, но только с завтраком. Но так как Бакуриани живёт за счёт туристов, тут каждый второй дом переоборудован под гестхаус с полным пансионом, то есть с трёхразовым питанием. Поверьте, это немаловажно, учитывая какой разыгрывается аппетит при таких физических нагрузках. Цены на такое жильё начинаются от ста лари и выше, так что найти что-то по карману не проблема, выбор очень большой.

Что предлагает комплекс. Здесь несколько трасс различной сложности Дидвели, Кохта-1 и Кохта-2, Митарби, учебная 25-метровка для начинающих. Их общая длина около 20 км, а высота самого большого склона 2700 метров. На всех трассах есть пункты проката лыж и оборудования, различные виды подъемников, как бугельные, так и сидячие, кафешки, где продают различные вкусности, хот-доги и горячий глинтвейн, инструкторы и прочий персонал. Описывать каждую трассу, уровень сложности и цены на прокат не стоит, разберётесь на месте, но приблизительные тарифы таковы: одноразовый подъём - 10 лари, дневные и вечерние абонементы - от 25 до 35 лари, аренда лыж 35-40 лари, бугельные подъёмники за 1-2 лари, один час обучения инструкторами около 50 лари. Самые низкие цены на 25-метровке, здесь больше инструкторов, аренда лыж и сноуборда на день всего 25-35 лари, санок для детей от 10 лари за час до 25 лари на весь день. Да и услуги инструктора здесь стоят несколько дешевле, не стесняйтесь торговаться. Для любителей экстрима есть что-то вроде американских горок - аттракцион Тобоган, стоит 10 лари, можно пощекотать нервы.

Другие развлечения. Бакуриани - это не только лыжи и сноуборд, санки или коньки в парке, здесь желающие могут подняться в горы на снегоходах, покататься по окрестностям на лошадях, полетать на параплане и полюбоваться прекрасными горными пейзажами. Есть здесь небольшой кинотеатр, парк и ботанический сад, развлечений немного, лучше поездить по региону.

Нельзя приехать в Бакуриани и не посетить национальный парк Боржоми, не выпить всемирно известной лечебной воды из подземного гейзера. Обязательно искупайтесь в одном из трёх бассейнов, наполненном горячим боржоми. Кстати, поезд-узкоколейка " Кукушка" до Боржоми - одна из достопримечательностей Грузии, поездка стоит 1-2 лари, в зависимости от вагона. Виды из окон - потрясающие, хотя едет или вернее ползёт поезд как черепаха, очень медленно.

Что поесть. Если вы остановитесь в гестхаусах с полупансионом или полным пансионом, то сэкономите немало денег, так как, как и в любом туристическом месте, цены в ресторанах и кафе намного выше, чем обычно, да их здесь и немного. Так что, учитывая какая здесь конкуренция и ради своего престижа, владельцы гостевых домов не станут экономить на еде и будьте уверены, что настоящие грузинские хинкали и сациви, суп харчо и хачапури будут на вашем столе. А самое главное, грузинский шашлык с местными винами запомнятся вам не меньше, чем весь тот адреналин, который вы получите на заснеженных склонах гор Бакуриани!

P.S. На всякий случай, запишите номер инфоцентра в Бакуриани + 995 593 33-50-58.

Приятного путешествия!

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