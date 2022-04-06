Готовые меню на имсак и ифтар в кафе и ресторанах Баку

Вот уже несколько дней начался священный для всех мусульман месяц Рамазан. Одним из рекомендуемых дел этого месяца является совместное разговение постящихся. В последние годы, с развитием сферы услуг, сделать это, пригласив постящихся близких за стол имсака или ифтара стало еще проще. Речь идет о готовых меню ифтара в ресторанах.

Для человека, закончившего свой пост и достигшего времени ифтара, этот момент считается моментом радости. И если выбранный ресторан сможет полностью удовлетворить требования постящегося, а соотношение цена-качество будет удовлетворительным, думаем, что это тоже будет записано в награду для предпринимателя.

Учитывая анонсы заведений, мы наткнулись на различные акции, меню и цены. Большинство меню рассчитано на двоих. Меню ифтара в основном состоит из закусок, супов, основных блюд, воды и фиников. Цены варьируются от 10 до 30 манатов. К сожалению, многие меню ифтара мало чем отличаются от обычных бизнес-ланчей, но стоят дороже.

Самая дешевая цена на одного человека по меню ифтара, которое мы встречали - @pizzadaromabaku - 11 AZN;

самый дорогой - @gunaydin.baku - 80 AZN.

Что касается имсака, то самая распространенная цена - 15 манатов:

@ozsut_baku 15 AZN @beyran.az 15 AZN @themoodbaku 15 AZN @montenapoleonecafe 15 AZN @babat.ehmedli 14 AZN @kure.pizza 12 AZN

Имсак обычно подают в виде открытого буфета.

Что такое открытый буфет?

Шведский стол - это особый способ подачи еды. Вместо стандартного набора блюд (закуски, салаты, вторые блюда, десерты), предлагаемого на гостевом столе, у вас есть возможность выбрать блюда, объем, количество "безлимитно" в фуршете, т.к. блюда предлагаются на специальной буфетной стойке. Таким образом, гость имеет возможность обслуживать себя по своему выбору.

Буфет требует меньших затрат на обслуживание, чем традиционный способ подачи блюд, так как гости в основном обслуживают себя сами. При классическом подходе сотрудникам нужно только выкладывать на прилавок более популярные блюда, при необходимости подавать напитки и мыть посуду.

Но, к сожалению, в азербайджанских реалиях шведский стол - это готовые блюда и официанты, предлагающие их вам порционно.

Шведский стол имсак @ozsut_baku напоминает завтрак в отеле. В объявлении указано количество предлагаемых блюд и закусок - 52 вида. @themoodbaku также объявляет количество ассортимента - 50 вида.

Думается, если бы и для ифтара был избран способ подачи в виде классического фуршета, для постящися это был бы лучший выбор. Этот вид услуг предоставляется рядом ресторанов. Пока мы встретили два:

@excelsiorbaku - 23 AZN

@khamsarestaurantbaku - 35 AZN

В этом списке вы можете ознакомиться с ценами на обычные меню ифтара:

Цена указана на 1-го человека

@xanedan.etno.restoran 20 AZN @circle.restaurant 30 AZN @taksimkebap 30 AZN @koza_restaurant_baku 25 AZN @sebebivar.restaurant 25 AZN @museuminnbaku 26 AZN @qonshurestaurantbaku 13, 18 AZN @salambaku_lounge 19.90 AZN @meduza_restoran 20 AZN @vapiano_baku 14.90 AZN @manqalustu_restaurant 23 AZN @tastystation.baku 23 AZN @cuppacoffeebaku 30 AZN @comeinbaku 15, 18 AZN @dolma.restaurant 15 AZN @chefborekbaku 12, 15 AZN @panoramic_restaurant 32 AZN @natavan_restaurant 25, 30 AZN @hillside_restaurant_ 19 AZN, 23 AZN, 33 AZN @koloritkafe 16 AZN @pizzainnbaku 19.90 AZN @laterraccebaku 18 AZN @ibisbakucity 25 AZN @tendirmendirbaku 14.30 AZN @taksimkebap 30 AZN @bibaricigkofte8noyabr 12 AZN @sedef_restaurant 22 AZN @meh.restaurant 20 AZN @yuxa_restaurant 15 AZN

Меню на двоих и более:

@_cafe_jardin_ 24 AZN @burcqala 38 AZN @telequllebaku на двоих 48, 60 AZN, на троих - 90 AZN @lemankulturbaku 49 AZN @chanaqqala 30 AZN

Да примет Аллах ваш орудж!

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