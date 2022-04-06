Готовые меню на имсак и ифтар в кафе и ресторанах Баку
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Вот уже несколько дней начался священный для всех мусульман месяц Рамазан. Одним из рекомендуемых дел этого месяца является совместное разговение постящихся. В последние годы, с развитием сферы услуг, сделать это, пригласив постящихся близких за стол имсака или ифтара стало еще проще. Речь идет о готовых меню ифтара в ресторанах.

Для человека, закончившего свой пост и достигшего времени ифтара, этот момент считается моментом радости. И если выбранный ресторан сможет полностью удовлетворить требования постящегося, а соотношение цена-качество будет удовлетворительным, думаем, что это тоже будет записано в награду для предпринимателя.

Учитывая анонсы заведений, мы наткнулись на различные акции, меню и цены. Большинство меню рассчитано на двоих. Меню ифтара в основном состоит из закусок, супов, основных блюд, воды и фиников. Цены варьируются от 10 до 30 манатов. К сожалению, многие меню ифтара мало чем отличаются от обычных бизнес-ланчей, но стоят дороже.

Самая дешевая цена на одного человека по меню ифтара, которое мы встречали - @pizzadaromabaku - 11 AZN;

самый дорогой - @gunaydin.baku  - 80 AZN.

Что касается имсака, то самая распространенная цена - 15 манатов:

@ozsut_baku

15 AZN

@beyran.az

15 AZN

@themoodbaku

15 AZN

@montenapoleonecafe     

15 AZN

@babat.ehmedli

14 AZN

@kure.pizza

12 AZN

Имсак обычно подают в виде открытого буфета.

Что такое открытый буфет?

Шведский стол - это особый способ подачи еды. Вместо стандартного набора блюд (закуски, салаты, вторые блюда, десерты), предлагаемого на гостевом столе, у вас есть возможность выбрать блюда, объем, количество "безлимитно" в фуршете, т.к. блюда предлагаются на специальной буфетной стойке. Таким образом, гость имеет возможность обслуживать себя по своему выбору.

Буфет требует меньших затрат на обслуживание, чем традиционный способ подачи блюд, так как гости в основном обслуживают себя сами. При классическом подходе сотрудникам нужно только выкладывать на прилавок более популярные блюда, при необходимости подавать напитки и мыть посуду.

Но, к сожалению, в азербайджанских реалиях шведский стол - это готовые блюда и официанты, предлагающие их вам порционно.

Шведский стол имсак @ozsut_baku напоминает завтрак в отеле. В объявлении указано количество предлагаемых блюд и закусок - 52 вида. @themoodbaku также объявляет количество ассортимента - 50 вида.

Думается, если бы и для ифтара был избран способ подачи в виде классического фуршета, для постящися это был бы лучший выбор. Этот вид услуг предоставляется рядом ресторанов. Пока мы встретили два:

@excelsiorbaku - 23 AZN

@khamsarestaurantbaku - 35 AZN

В этом списке вы можете ознакомиться с ценами на обычные меню ифтара:

Цена указана на 1-го человека

@xanedan.etno.restoran

20 AZN

@circle.restaurant

30 AZN

@taksimkebap

30 AZN

@koza_restaurant_baku

25 AZN

@sebebivar.restaurant

25 AZN

@museuminnbaku

26 AZN

@qonshurestaurantbaku

13, 18 AZN

@salambaku_lounge

19.90 AZN

@meduza_restoran

20 AZN

@vapiano_baku

14.90 AZN

@manqalustu_restaurant

23 AZN

@tastystation.baku

23 AZN

@cuppacoffeebaku

30 AZN

@comeinbaku

15, 18 AZN

@dolma.restaurant

15 AZN

@chefborekbaku

12, 15 AZN

@panoramic_restaurant

32 AZN

@natavan_restaurant

25, 30 AZN

@hillside_restaurant_           

19 AZN, 23 AZN, 33 AZN   

@koloritkafe

16 AZN

@pizzainnbaku

19.90 AZN

@laterraccebaku

18 AZN

@ibisbakucity

25 AZN

@tendirmendirbaku

14.30 AZN

@taksimkebap

30 AZN

@bibaricigkofte8noyabr

12 AZN

@sedef_restaurant

22 AZN

@meh.restaurant

20 AZN

@yuxa_restaurant

15 AZN

Меню на двоих и более:

@_cafe_jardin_

24 AZN

@burcqala

38 AZN

@telequllebaku

на двоих 48, 60 AZN, на троих - 90 AZN  

@lemankulturbaku        

49 AZN

@chanaqqala

30 AZN

Да примет Аллах ваш орудж!

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