Готовые меню на имсак и ифтар в кафе и ресторанах Баку - СПИСОК И ЦЕНЫ
Вот уже несколько дней начался священный для всех мусульман месяц Рамазан. Одним из рекомендуемых дел этого месяца является совместное разговение постящихся. В последние годы, с развитием сферы услуг, сделать это, пригласив постящихся близких за стол имсака или ифтара стало еще проще. Речь идет о готовых меню ифтара в ресторанах.
Для человека, закончившего свой пост и достигшего времени ифтара, этот момент считается моментом радости. И если выбранный ресторан сможет полностью удовлетворить требования постящегося, а соотношение цена-качество будет удовлетворительным, думаем, что это тоже будет записано в награду для предпринимателя.
Учитывая анонсы заведений, мы наткнулись на различные акции, меню и цены. Большинство меню рассчитано на двоих. Меню ифтара в основном состоит из закусок, супов, основных блюд, воды и фиников. Цены варьируются от 10 до 30 манатов. К сожалению, многие меню ифтара мало чем отличаются от обычных бизнес-ланчей, но стоят дороже.
Самая дешевая цена на одного человека по меню ифтара, которое мы встречали - @pizzadaromabaku - 11 AZN;
самый дорогой - @gunaydin.baku - 80 AZN.
Что касается имсака, то самая распространенная цена - 15 манатов:
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15 AZN
|
15 AZN
|
15 AZN
|
15 AZN
|
14 AZN
|
12 AZN
Имсак обычно подают в виде открытого буфета.
Что такое открытый буфет?
Шведский стол - это особый способ подачи еды. Вместо стандартного набора блюд (закуски, салаты, вторые блюда, десерты), предлагаемого на гостевом столе, у вас есть возможность выбрать блюда, объем, количество "безлимитно" в фуршете, т.к. блюда предлагаются на специальной буфетной стойке. Таким образом, гость имеет возможность обслуживать себя по своему выбору.
Буфет требует меньших затрат на обслуживание, чем традиционный способ подачи блюд, так как гости в основном обслуживают себя сами. При классическом подходе сотрудникам нужно только выкладывать на прилавок более популярные блюда, при необходимости подавать напитки и мыть посуду.
Но, к сожалению, в азербайджанских реалиях шведский стол - это готовые блюда и официанты, предлагающие их вам порционно.
Шведский стол имсак @ozsut_baku напоминает завтрак в отеле. В объявлении указано количество предлагаемых блюд и закусок - 52 вида. @themoodbaku также объявляет количество ассортимента - 50 вида.
Думается, если бы и для ифтара был избран способ подачи в виде классического фуршета, для постящися это был бы лучший выбор. Этот вид услуг предоставляется рядом ресторанов. Пока мы встретили два:
@excelsiorbaku - 23 AZN
@khamsarestaurantbaku - 35 AZN
В этом списке вы можете ознакомиться с ценами на обычные меню ифтара:
Цена указана на 1-го человека
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20 AZN
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30 AZN
|
30 AZN
|
25 AZN
|
25 AZN
|
26 AZN
|
13, 18 AZN
|
19.90 AZN
|
20 AZN
|
14.90 AZN
|
23 AZN
|
23 AZN
|
30 AZN
|
15, 18 AZN
|
15 AZN
|
12, 15 AZN
|
32 AZN
|
25, 30 AZN
|
19 AZN, 23 AZN, 33 AZN
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16 AZN
|
19.90 AZN
|
18 AZN
|
25 AZN
|
14.30 AZN
|
30 AZN
|
12 AZN
|
22 AZN
|
20 AZN
|
15 AZN
Меню на двоих и более:
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24 AZN
|
38 AZN
|
на двоих 48, 60 AZN, на троих - 90 AZN
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49 AZN
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30 AZN
Да примет Аллах ваш орудж!
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