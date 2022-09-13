Американец устроил на борту самолета дебош и попытался проникнуть в бизнес-класс

В США пассажир самолета устроил дебош на борту и сорвал рейс авиакомпании Delta Air. Видеозапись произошедшего опубликовал портал Paddle your own Kanoo.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел во время полета из Портленда в Атланту 3 сентября 2022 года. По словам других пассажиров, мужчине сперва стало плохо - бортпроводники предложили ему имбирный эль. Однако он проигнорировал помощь, засунул бумажные салфетки в вентиляционное отверстие и попытался пробраться в бизнес-класс.

На кадрах видно, как сразу несколько человек пытаются удержать на месте мужчину и надевают пластиковые наручники на его руки и ноги. Вход в бизнес-класс также был заблокирован тележками для раздачи питания.

Пилот самолета принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем городе. По предварительной информации, пассажир находился в состоянии "метамфетаминовой интоксикации".

Мужчине было предъявлено обвинение во вмешательстве в деятельность летного экипажа, ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере $20 тыс.