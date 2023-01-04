6 невероятных фактов о самолете Boeing 777

Boeing 777-300ER - самый большой и популярный вариант семейства двухмоторных гигантов от Boeing. Его размеры - почти 74 метра в длину и 65 метров в ширину.

Как передает Day.Az со ссылкой на Turizm.ru, этот самолет открыл эру двухмоторных дальнемагистральных гигантов. Первый 777-200 получила компания United Airlines в 1995 году. Этот экземпляр, кстати, до сих пор летает. В связи с огромной популярностью у авиакомпаний всего было продано более 1 500 пассажирских и грузовых вариантов. Он может перевозить большое количество пассажиров и грузов на дальние расстояния, используя при этом только два двигателя.

В 2024 году Boeing 777 отметит 30-ю годовщину своего первого полета, а уже в 2025-м появится следующее поколение мега-близнецов - Boeing 777X.

Представляем шесть невероятных фактов о Boeing 777.

Его двигатели - самые мощные в мире

Единственный вариант двигателя на 777-300ER - General Electric GE90-115B.

Турбина с лопастями диаметром 3,25 метра всего на несколько сантиметров меньше диаметра фюзеляжа Boeing 737.

777-й - первый Boeing, управляемый через компюьтер

Все рычаги, джойстики и кнопки в кабине пилотов подключены к компьютерам, которые и управляют механическими частями самолета. Этот принцип называется fly-by-wire.

Airbus опередил Boeing в технологии управления "по проводам", представив A320 в конце 1980-х годов.

Следующий Boeing, использующий принцип управления fly-by-wire, - Boeing 787. Он использует технологию 777.

Самолет вмещает более 500 пассажиров

Две крупнейшие авиакомпании Японии эксплуатировали Boeing 777-300, вмещавшие 500 и более пассажиров - невероятное число для двухмоторного однопалубного самолета.

Авиакомпания All Nippon Airways эксплуатирует 777-300 внутри страны. В него вмещается 514 пассажиров: 21 в премиум-классе и 419 в эконом-классе. До выхода "на пенсию" в эпоху пандемии самолеты 777-300 авиакомпании Japan Airlines перевозили 500 пассажиров: 78 в бизнес-классе и 422 в экономе.

В свое время ANA управляла парком Boeing 747-400, вмещавших 567 пассажиров. Но у этого самолета в два раза больше двигателей - четыре.

777-300ER имеет тот же фюзеляж, что и 777-300, но у него полностью новое крыло, дополнительный запас топлива и другой взлетный и посадочный вес. В совокупности все это приводит к более производительному варианту.

Японская ANA эксплуатирует 777-300ER с наименьшей вместимостью

Разумеется, ANA использует 777-й в самых разных миссиях.

Например, авиакомпания втискивает 514 пассажиров в 777-300, используемый на маршрутах малой дальности.

С другой стороны, одна из конфигураций 777-300ER ANA имеет всего 212 посадочных мест - менее половины обычного. В этом варианте используется бизнес-класс ANA's The Room.

Самый короткий маршрут 777 составляет всего 72,5 км

Буквы ER в названии 777-300ER означают extended range, то есть расширенный диапазон действия. Однако это не важно для голландской KLM на коротких 72-километровых 35-минутных перелетах, которые она совершает три раза в неделю в Танзании. Этот маршрут проходит между международным аэропортом имени Абейда Амани Каруме (ZNZ) на Занзибаре и международным аэропортом имени Джулиуса Ньерере (DAR) в Дар-эс-Саламе. Рейс выполняется как сегмент треугольного маршрута между амстердамским аэропортом Схипхол (AMS), ZNZ и DAR. KLM не осуществляет никаких местных перевозок или грузов между двумя аэропортами.

Самый длинный маршрут 777 составляет 13 402 км

Рейс Saudia из международного аэропорта имени короля Абдулазиза (JED) в Джидде (Саудовская Аравия) в международный аэропорт Лос-Анджелеса (LAX) является самым длинным рейсом 777 в мире и вообще одним из самых продолжительных на планете. Время в пути более 16 часов.

Интересно, что 777-300ER - это не самый дальномагистральный вариант 777. Эта честь достается 777-200LR, буквы в названии которого происходят от long range. Пассажирская версия 777-200LR потерпела коммерческий провал, был поставлено всего 61 экземпляр. Однако 777-200LR - это платформа, используемая для грузового варианта 777 - 777F, который оказался гораздо более успешным: по состоянию на 30 сентября 2022 года было поставлено 212 самолетов.

Второй по продолжительности рейс 777 в мире выполняется на самолете 777-200LR. Ежедневный перелет Emirates протяженностью 13 140 км между международным аэропортом Дубая (DXB) и межконтинентальным аэропортом имени Джорджа Буша (IAH) в Хьюстоне также занимает более 16 часов.