Государственная молдавская авиакомпания Air Moldova отменила все рейсы с 21 по 25 апреля из-за финансовых проблем.

Как передает Day.Az, об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы авиаперевозчика.

"Вынуждены прекратить выполнение всех рейсов, запланированных с 21 по 25 апреля 2023 года, в связи с отсутствием финансовых ресурсов, необходимых для деятельности компании", - сказано в сообщении.

В пресс-службе перевозчика отметили, что действия менеджеров компании по выводу Air Moldova из кризиса пока не дали положительных результатов.