https://news.day.az/tourism/1557779.html Air Moldova отменила все рейсы
Air Moldova отменила все рейсы
Государственная молдавская авиакомпания Air Moldova отменила все рейсы с 21 по 25 апреля из-за финансовых проблем.
Как передает Day.Az, об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы авиаперевозчика.
"Вынуждены прекратить выполнение всех рейсов, запланированных с 21 по 25 апреля 2023 года, в связи с отсутствием финансовых ресурсов, необходимых для деятельности компании", - сказано в сообщении.
В пресс-службе перевозчика отметили, что действия менеджеров компании по выводу Air Moldova из кризиса пока не дали положительных результатов.
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