Пятничное предупреждение о рисках наводнения в Таиланде сработало на сто процентов. Пхукет подвергся страшному удару стихии: остров буквально затопило, несколько основных дорог с утра воскресенья были перекрыты полицией, и ситуация, как сообщает Тайский метеорологический департамент (TMD) и местная пресса, пока не улучшается. При этом под ударом оказались любимые туристами территории, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"На курорте Пхукет многие улицы стали непроходимыми, что привело к перекрытию дорог полицией. Уровень воды в канале Банг Яй, который проходит через город и обеспечивает ключевой дренажный канал в море, поднялся до потенциально опасного уровня. Наводнение наблюдалось в нескольких местах, среди пострадавших были улица Тха Крэнг, и пересечение улиц Тха Крэнг и Чао Фа Ист Роуд. Точно так же популярный туристический район Патонг был сильно затоплен, особенно в районе местного полицейского участка и его окрестностей", - заявили в тайских СМИ.

Подтопление наблюдалось и в других местах. Ущерб пока подсчитывают. Туристов предупреждают, что есть риск оползней, а также падения деревьев и плохо закреплённых строительных и прочих конструкций.

"Сотрудники правоохранительных органов призывают всех автомобилистов проявлять дополнительную осторожность и терпение во время поездок", - добавляют в тайских СМИ. При этом, скорее всего, пока дождливый сезон не пройдёт - ситуация с наводнениями может повториться.

Напомним, в субботу туристов и местных жителей Тайский метеорологический департамент (TMD) "осчастливил" традиционным предупреждением - почти на всей территории страны ожидаются проливные дожди, подтопления, шторма на море и прочие "прелести" дождливого сезона. Туристов отдельно предупредили, что в Андаманском море высота волн достигает 1-2 метров, а в случае грозы высота волн может превышать 2 метра. Аналогично и в Сиамском заливе. В итоге всем плавсредствам настоятельно рекомендуется путешествовать с осторожностью и избегать районов с грозовыми ливнями в этот период, а туристам - быть осторожными на пляжах и не рисковать.