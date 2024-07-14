Предупреждение для туристов, собирающихся посетить эту азиатскую страну

В Таиланде снова издано предупреждение для туристов: департамент здравоохранения Таиланда предупредил о вспышке глазных инфекций, дав советы, как их избежать. Дело во вспышке конъюнктивита в Бангкоке, причиной которого стало нападение паразита Acanthamoeba. Предположительно причина в водопроводной воде - но ситуация с сотнями заболевших внушает властям беспокойство. Туристам дали советы как избежать заражения, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как пояснил доктор Апичат Вачирапарн, заместитель генерального директора Департамента по контролю заболеваний, выразил обеспокоенность ситуацией. Он объяснил, что акантамеба - это условно-патогенный микроорганизм, который обычно встречается в различных источниках окружающей среды, таких как вода, почва и пыль. Хотя инфекции редки, они могут поразить любого. У человека они вызывают акантамебный кератит, который может привести к язвам роговицы, а в самом худшем случае даже к слепоте. Симптомы обычно включают боль в глазах, покраснение, слезотечение, чувствительность к свету и нечеткость зрения. При этом акантамеба представляет повышенный риск для людей с ослабленной иммунной системой.

"Акантамеба может попасть в организм несколькими путями, включая глаза (особенно у пользователей контактных линз), раны на коже или вдыхание в легкие. Профилактические меры против кератита включают регулярное мытье рук, избегание трения глаз, использование чистой воды для ежедневного использования и избегание плохо обслуживаемых бассейнов", - заявили медики. Он подчеркнули, что в зоне риска туристы, которые носят контактные линзы, не дезинфицируя их должным образом. Все также усугубляется невымытыми руками перед контактом с линзами. Также ношение линз во время плавания или купания также может повысить риск заражения.

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Также туристам посоветовали избегать совместного использования личных вещей с теми, кто страдает конъюнктивитом. Необходимо соблюдение личной и бытовой гигиены, включая регулярную чистку таких предметов, как носовые платки, постельное белье, наволочки и одежда. А отелям крайне рекомендуется регулярная чистка резервуаров для воды и бассейнов.