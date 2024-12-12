https://news.day.az/tourism/1714601.html Сильный град накрыл популярный в Европе курортный город - ВИДЕО Сильный град сегодня накрыл популярный в Хорватии курортный город Дубровник, передает Day.Az. Ранее, в столице Загребе и Осиеке были объявлены "красные" метеорологические предупреждения, обозначающее "возможную опасность для жизни". В ряде других районов метеорологи выпустили "оранжевые" предупреждения.
Сильный град накрыл популярный в Европе курортный город - ВИДЕО
Сильный град сегодня накрыл популярный в Хорватии курортный город Дубровник, передает Day.Az.
Ранее, в столице Загребе и Осиеке были объявлены "красные" метеорологические предупреждения, обозначающее "возможную опасность для жизни". В ряде других районов метеорологи выпустили "оранжевые" предупреждения.
В городе Дуго-Село, всего в 16 км от Загреба, после сильного дождя с градрм были затоплены дороги.
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