Сильный град накрыл популярный в Европе курортный город

Сильный град сегодня накрыл популярный в Хорватии курортный город Дубровник, передает Day.Az.

Ранее, в столице Загребе и Осиеке были объявлены "красные" метеорологические предупреждения, обозначающее "возможную опасность для жизни". В ряде других районов метеорологи выпустили "оранжевые" предупреждения.

В городе Дуго-Село, всего в 16 км от Загреба, после сильного дождя с градрм были затоплены дороги.