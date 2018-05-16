Этот дом в Японии только снаружи кажется миниатюрным и узким - ФОТО

Не зря говорят, что не стоит судить книгу по обложке. То же самое можно сказать про этот невероятно компактный и узкий дом в Японии (конечно, не самый узкий дом в мире, но все равно необычный). Он был спроектирован архитектурным бюро Mizuishi и занимает площадь 52,24 квадратных метра. Дом располагается на узком треугольном основании между рекой и дорогой, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

Снаружи дом кажется миниатюрным, однако, заглянув внутрь, вы увидите, что он на удивление просторный. Треугольный дом имеет два этажа, причем спальня находится на первом, а кухня и гостиная - на втором. Наверху есть небольшая игровая комната для всей семьи, куда можно добраться по лестнице. Стены выкрашены в белый цвет, что придает ощущение еще большего пространства и света.

Жилая зона расположена внизу. Окна по обе стороны большие, что позволяет дневному свету проникать в помещение.

Столовая и кухня находятся на втором этаже. В помещении высокий потолок.