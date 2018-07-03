Почему c возрастом нам не нравится новая музыка и еда

Отличительная черта культуры - создание нового. Почему же тогда, чем старше мы становимся, тем менее мы открыты новому и больше тянемся к знакомому? Отчего после 30 нам хочется скупать сборники "Лучших песен", перечитывать книжки школьной программы и - неожиданно - пересматривать мультики? В ироничной манере на эти вопросы отвечает профессор биологии Стэнфордского университета Роберт Сапольски в эссе из книги "Кто мы такие?", передает Day.Az со ссылкой на secretmag.ru.

Как я ни старался не обращать на него внимания, мой помощник действовал мне на нервы... Нет, работал он отлично. Но его музыкальные вкусы... Он горбился над компьютером, а из магнитофона несся очередной кошмар, который сейчас слушают двадцатилетние. Но это еще ничего; пока можно было научно доказать, что его музыка хуже той, которую слушало моё поколение, он имел полное право слушать исключительно эту дрянь. Раздражало то, что он не просто так слушал её. Несколько часов Sonic Youth - а потом вдруг поздний Бетховен. А потом живой концерт кантри. Музыка у него менялась каждый раз. ... Он был раздражающе непредвзятым, открытым всему новому.

Это угнетало, поскольку заставляло обратить внимание на мою собственную зашоренность. Я всё время слушаю музыку, но не помню, когда в последний раз слушал нового исполнителя. Например, я люблю Малера, но слушаю только две любимые симфонии. Регги - вечно одна и та же кассета лучших песен Боба Марли. А если я иду ужинать в ресторан, то все чаще заказываю одно и то же любимое блюдо.

Как так вышло? С каких пор мне стало так важно иметь устойчивую знакомую почву под ногами? Когда я успел превратиться в одного из тех, кто покупает сборники "Лучших песен", которые рекламируют по телевизору среди ночи?

...Мы с моими ассистентами стали обзванивать радиостанции, специализирующиеся на музыке определённого периода - современный рок, 70-е в духе "Лестницы в небо", ду-воп 50-х и так далее. Мы задавали руководителям радиостанций одни и те же вопросы: "Когда появилась основная часть музыки, которую вы крутите? А какой средний возраст ваших слушателей?"

После сорока с лишним звонков по всей стране выявилась очевидная закономерность. Не слишком много семнадцатилетних слушает сестёр Эндрюс, редко в каком доме престарелых играет Rage Against the Machine, а фанаты шестидесяминутных опусов Джеймса Тейлора переходят на джинсы свободного покроя.

...Мы обнаружили, что большинству людей было двадцать или меньше лет, когда они впервые услышали музыку, которую решили слушать всю оставшуюся жизнь. Учитывая меру изменчивости данных, мы выяснили, что если в момент появления новой популярной музыки вам больше тридцати пяти лет, то с вероятностью более 95% вы её слушать не станете. Окно закрылось.

К сорока годам ваша нервная система приближается к нервной системе креветки.

Взбудораженный этими данными, я обратился к сфере еды. В каком возрасте люди наиболее открыты к новой пище? Лабораторные и полевые исследования показывают одно и то же: животные обычно держатся подальше от новой еды, а когда они достаточно голодны, чтобы попробовать что-то новое, молодые более склонны к экспериментам: они чаще открывают для себя что-то новое и готовы менять свое поведение, видя, что кто-то другой это сделал.Так ли это работает у людей?

Пицца? Бейглы? Не годится, слишком широко распространены. Переход от кантонских овощных рагу к острым сычуаньским блюдам в китайских ресторанах? Отнюдь не очевидная точка перехода.

Решили, что подходит суши. Кусочки сырой рыбы с хреном и цветами из овощей, наверное, до сих пор отталкивают сельских любителей доброго жаркого. Вернувшись к телефонам, мы с ассистентами стали обзванивать суши-бары по всему Среднему Западу, от Омахи и Небраски до Миннесоты. Когда в вашем городе появилось суши? Какого возраста ваши средние клиенты, исключая азиатов?

Весть о том, что биолог из Стэнфордского университета собирает информацию для исследования, вызвала почти физическое оцепенение у клиентов некоторых таких ресторанов. А в Блумингтоне, штат Индиана, мы наткнулись на грязные разборки о том, какой из двух суши-баров открылся первым. Но, в общем, спустя пятьдесят ресторанов мы выявили закономерность. Когда суши появились в городе, среднему посетителю суши-бара (за исключением азиатов) было двадцать восемь или меньше лет. Если бы вы жили в этих городах и вам на тот момент было бы больше тридцати девяти, то с вероятностью более 95% вы к суши никогда бы не притронулись. Захлопнулось ещё одно окно.

...Скоро я добрался до штанг в языке и колец в пупке и гениталиях. Я укрылся в кабинете и предоставил обзвон салонов ассистенту: "Когда вы впервые стали оказывать эти услуги в своем городе? Сколько лет вашему среднему клиенту?"

Удивительно, но на такие расспросы от биологического факультета Стэнфорда не приподнялась ни одна бровь, с пирсингом или без. Похоже, чтобы удивить хозяев этих салонов, нужно постараться как следует. Кто бы мог подумать? После проработки тридцати пяти пунктов у нас был ясный ответ. Среднему носителю гвоздей в языке было восемнадцать или меньше лет. А если вы в то время были старше двадцати трёх, то с вероятностью более 95% не стали прокалывать язык - скорее могли сделать прическу, как у Дженнифер Энистон.

...По крайней мере для одной модной новинки окно восприимчивости, по сути, закрывалось к двадцати трём годам; для популярной музыки оно закрывалось к тридцати пяти; для необычной еды - к тридцати девяти.

Когда мы громили Гитлера/слушали Айка/занимались сексом на Вудстоке, наша музыка отлично нам подходила.

Вскоре я обнаружил, что, разумеется, в своем исследовании изобрёл велосипед: эти закономерности были уже хорошо известны. Одна из них - типичная молодость творческого процесса. Подсчитайте количество мелодий в год для композитора, стихотворений для поэта, новых результатов для ученого, и в среднем после пика в относительно молодом возрасте начинается спад. Как заметил физик Макс Планк, состоявшиеся поколения учёных не принимают новых теорий, вместо этого они умирают. Иногда закрытость ума проявляют стареющие революционеры, отвергая то, что должно было стать логическим продолжением их революции.

То, как учёные раньше представляли себе старение мозга, могло бы легко объяснить эту закономерность. В старой модели, если вы подросток, ваш мозг в отличном состоянии, он создаёт новые связи между нейронами и с каждым днём работает всё лучше. Потом в какой-то момент (может быть, буквально утром вашего двадцатого дня рождения) что-то происходит - и вы начинаете терять нейроны (10 000 в день, как мы все усвоили). Это неизбежный аспект нормального старения, к сорока годам ваша нервная система приближается к нервной системе креветки. В этой модели пустыня из мертвых нейронов включает области мозга, задействованные в поиске новизны.

Но это не объясняет, почему снижается привлекательность новизны. Не думаю, что многие выбирают старый добрый стейк только потому, что не могут понять, почему в суши сырая рыба. Психолог Дин Кит Саймонтон в важнейшем исследовании показал, что у великих умов творческая результативность и способность воспринимать новое от других имеет особенности: спад определяется не столько возрастом человека, сколько тем, как долго он работает в одной сфере. Учёные, меняющие предмет исследования, похоже, регенерируют свою открытость.

То, что действительно губит интерес к новому у стареющего ученого, - это ужасное состояние собственного величия. Новые открытия по определению ниспровергают устоявшиеся представления интеллектуальных элит. Таким образом, седовласые знаменитости становятся реакционерами из-за того, что по-настоящему новое открытие, скорее всего, вышибет имена их самих и их приятелей из учебников: от новизны они теряют больше всех.

Тем временем психолог Джудит Рич Харрис рассмотрела этот вопрос в контексте переоценки людьми групп, в которые они входят, и очернению внешних групп. Группы "своих" нередко задаются возрастом: например, в традиционных культурах по возрасту определяется класс воинов, а в западных школах согласно возрасту обучают детей. Так что, когда вам пятнадцать, главное желание у вас и ваших друзей - дать понять как можно яснее, что вы не имеете ничего общего с возрастными группами, которые были до вас, поэтому вы хватаетесь за любое культурное безобразие, состряпанное вашим поколением.

Спустя четверть века та же поколенческая идентичность заставляет вас стоять на своем: "С чего это я буду слушать эту новую дрянь? Когда мы громили Гитлера/слушали Айка/занимались сексом на Вудстоке, наша музыка отлично нам подходила". Люди готовы умереть за групповые различия. Так что они безусловно захотят слушать плохую музыку из солидарности со своей группой.

Если там есть яркий, богатый новый мир, он не должен принадлежать одним только двадцатилетним.

...Где-то посреди этих раздумий меня осенило: а что, если я задаю не тот вопрос? Может быть, вопрос не в том, почему по мере старения мы пренебрегаем новым. Может быть, наоборот, надо спрашивать - почему по мере старения мы тоскуем по тому, что нам хорошо знакомо? Может быть, удовольствие на другом конце жизни состоит в осознании, что правила по-прежнему существуют и мы тоже.

...Когда умирал Игорь Стравинский, он снова и снова стучал своим кольцом по металлической спинке больничной койки, каждый раз пугая жену. В конце концов она, в легком раздражении, спросила, зачем он это делает, если знает, что она рядом. "Но я хочу знать, что я всё ещё существую", - ответил он. Может быть, повторяемость и покой движения по знакомой, неизменной территории - это наш стук по спинке койки.

Поразительно, но открытие, что к сорока годам вас уже окунули в бронзу и поставили на каминную полку, что уже существуют общественные институты вроде "старых добрых" радиостанций, доказывает: вы уже не там, где культура. Если там есть яркий, богатый новый мир, он не должен принадлежать одним только двадцатилетним, исследующим его ради исследования как такового.

Что бы ни отталкивало нас от нового, я думаю, стоит хотя бы немного с ним побороться, даже если придется иногда отложить Боба Марли. Но есть и другой, еще более важный вывод. Когда я вижу, как мои лучшие студенты взбудоражены общественными проблемами, когда я вижу, что они готовы ехать на край земли, чтобы проповедовать прокаженным в Конго, или на край города, чтобы учить какого-то ребенка читать, я вспоминаю: быть такими когда-то было намного проще. Открытый ум необходим для открытого сердца.

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