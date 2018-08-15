Как отличить клептомана от обычного вора

Day.Az со ссылкой на anews.com расскажет читателям, как отличить людей, больных клептоманией, от обычных воров.

Клептоманией называется болезненная тяга к воровству. Большинство людей полагают, что такого отклонения не существует, но на самом деле патология вполне реальна. Поведение клептомана обычно сопровождается растущим чувством напряжения до совершения кражи, а во время или после нее он ощущает удовлетворение.

По мнению специалистов, патология встречается не так часто, как кажется. А что касается слухов о клептомании среди знаменитостей, это и вовсе может быть пиар-ход. Как правило, клептоманы не понимают, что с ними происходит в этот период. "Клептомания - психологическая зависимость человека. Клептоманы испытывают тягу к воровству на бессознательном уровне. Нередко вещь, которую украли, не имеет для человека материальной ценности, для них главное - процесс. "

На сегодняшний день медики до сих пор не определили природу возникновения клептомании. Среди версий наиболее популярна - нарушение гормонального баланса, которое провоцирует тревожность, возбуждение и волнение. Нередко подобные отклонения встречаются и при органических поражениях головного мозга.

Чаще всего среди клептоманов встречаются женщины около 35 лет, однако есть и мужчины-клептоманы. Нередко первые приступы они переживают в детстве или будучи подростками. Стоит также отметить, что клептомания является одним из симптомов шизофрении. Также она проявляется во время ПМС, беременности, менопаузы или просто гормонального сбоя - это и объясняет большой процент женщин.

"Нередко клептомания развивается у тех детей, чью семью можно назвать асоциальной. У человека с самого детства формируется мнение о том, что воровство это нормально и таким путем можно достать необходимые вещи. А дальше это перерастает в привычку и заболевание. Также желание воровать начинает развиваться у тех людей, кому довелось пережить сильные потрясения (развод, потерю близкого, тяжелый недуг). "

Так или иначе, клептомания является болезненной зависимостью. И хотя ее сложно сравнить с наркоманией или алкоголизмом, общие черты у них есть - зависимые люди не могут остановиться.

Как отличить клептомана от вора

Даже если перед вами не вор-рецидивист, а человек с диагнозом, это не оправдывает кражи вещей. Нередко воры заявляют при задержании, что они украли не специально, а просто пережили приступ клептомании. Таким образом они пытаются избежать тюремного срока, но диагноз подтверждают лишь в единичных случаях. Чтобы человека, совершившего кражу, отправили на судебно-психиатрическую экспертизу, мало одних слов: должны быть веские основания. Это определяют по поведению вора - если он ведет себя не совсем адекватно, а украл он лишь один ботинок, на экспертизу его отправят. Впрочем, редко клептоманию ставят как отдельный диагноз. Чаще всего у клептомана обнаруживают серьезные отклонения, в числе которых слабоумие, шизофрения или расстройство личности.

Стоит понять, что клептоман не ворует для того, чтобы обогатиться, - он лишь пытается получить моральное удовлетворение. Вещи, которые украл клептоман, он не продает, не закладывает в ломбард. Нередко у пациентов с таким диагнозом в доме находится склад украденных предметов. Другие же после кражи выбрасывают "добычу" или дарят ее кому-нибудь.

Клептоман не имеет ни плана действий, ни сообщников. А после кражи пациент ощущает удовлетворение, которое сравнимо с утолением жажды. Но вскоре он начинает ощущать стыд и ужас от того, что он совершил.

Это лечится?

Психологи отмечают, что самая большая проблема клептоманов - это то, что они не понимают, что с ними происходит. Часто они боятся признаться себе, что проблема действительно существует. Именно поэтому клептоманию очень сложно лечить. ​"Клептомания относится к числу уникальных и редких расстройств, которые сложно выявить. И если человек сам не обратится за помощью, практически невозможно оказать ему помощь. "

Увы, но самостоятельно от проблемы избавиться невозможно - нужна специализированная помощь. Психотерапевт должен установить причины появления расстройства и назначить комбинированное лечение. Самое главное - чтобы человек сам хотел излечиться.

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