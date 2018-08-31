Как появились прозвища некоторых средневековых монархов

Ни для кого не секрет, что у многих правителей еще при их жизни были прозвища. Кому-то их давали за различные заслуги, к кому-то "клички" прилипали в качестве насмешки.

Всем известно, что, например, русского царя Ивана IV именовали Грозным за жестокость, Петр I стал Великим за то, что совершил множество важных для страны дел... Но есть и не слишком очевидные прозвища монархов, которые им давали их подданные. О них расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер..

Ричард III - Шалтай-Болтай

Возможно, вы будете удивлены, но персонаж известного произведения Льюиса Кэрролла о приключениях Алисы не совсем выдумка. Вернее, само его имя не придумано писателем. Такое прозвище получил английский король Ричард III.

Подданные считали его не слишком красивым, но свое "второе имя" он получил после одного из сражений лишился ног. Примечательно, что никто из участвовавших в битве воинов не пришел на помощь королю.

Юрий Долгорукий

Сын Владимира Мономаха получил свое прозвище, как известно, за несоразмерно длинные руки. Но была еще и "неофициальная" причина такого "имени" великого князя.

Кроме Москвы Юрий Владимирович основал еще немало русских городов, а также отличался любовью к присоединению земель правителей, которые оказывались более слабыми. За это и получил прозвище Долгорукий.

Генрих VIII - Старый медный нос

Время правления этого монарха отмечено для Англии как период быстрого опустошения казны. С одной стороны, это было обусловлено тратами на военные кампании, с другой - сам Генрих любил жить на широкую ногу и не отказывал себе в удовольствиях. Но экономил, как говорят, "на спичках". Так, например, он постановил отказаться от изготовления шиллингов из серебра, предложив чеканить монеты из меди и лишь покрывать их тонким серебряным слоем.

Собственно, это решение и стало определяющим в выборе прозвища для короля. Дело в том, что на монетах присутствовало изображение Генриха в анфас. А тонкий серебряный слой быстро стирался с самой выступающей части изображения монарха - с носа, обнажая медную "начинку".

Луи-Филипп Орлеанский - Король-груша

Монарх поначалу пользовался любовью и уважением подданных. С самого начала своего правления упразднил придворные церемонии, определил детей учиться в обычной школе, сам предпочитал прогулки пешком. Поэтому народ прозвал его поначалу "Король-гражданин".

Но вскоре подданные увидели и "темную сторону" своего правителя. Луи-Филипп оказался человеком мелочным, склонным к склокам и по сути ничем не помогающим своему народу. Прозвище тотчас поменяли. Теперь монарха стали именовать "Король-груша", намекая на полноту правителя. Кроме того, слово "poire" (груша) во французском языке имеет второе значение - "простофиля, дурак".

Карл VI - Безумный

Своим прозвищем монарх обязан реальному сумасшествию. В возрасте 24 лет молодой правитель серьезно заболел лихорадкой, после которой у него начали замечать признаки безумия.

Карл стал страдать внезапными приступами гнева, а затем к этим "прелестям" прибавились галлюцинации. Кроме того монарх периодически просил облачать себя в латы, заявляя, что он сделан из стекла и боится, как бы его случайно не разбили.

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