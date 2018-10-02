Адам Райнер - единственный человек в истории, который был и карликом и великаном

Австриец Адам Райнер считается единственным человеком в истории, который считался в детстве карликом, потом стал человеком обычного роста, а потом стал настоящим гигантом.

Как передает Day.Az со ссылкой на paranormal-news.ru, родился Райнер в 1899 году, а умер в 1950, но о его жизни известно крайне мало. Известно, что его родители были вполне обычного для тех лет среднего роста, а он в возрасте 15 лет был ростом всего 4 фута 6 дюймов (131 см).

При этом Райнер был большим патриотом и когда в 1914 году началась Первая Мировая Война, он хотел пойти в армию, но его из-за роста естественно туда не взяли. Через год он снова попытался записаться и его снова отклонили, хотя отметили, что он подрос на 2 дюйма (5,3 см).

В возрасте 19 лет рост Райнера составлял уже 4 фута 8 дюймов (142 см), но он все еще не годился для армии и его официально освободили от службы. Даже в детстве Адам Райнер был необычным карликом.

При коротком теле у него были длинные руки и крупные ноги, а в 19 лет при все еще небольшом росте он уже носил обувь 43 размера и его ноги продолжали быстро расти. А когда Адаму исполнилось 26 лет очень быстро расти наконец стало все его тело целиком. К 1931 году его рост уже составлял 218 см (!) и ему официально диагностировали гигантизм.

Парой лет ранее врачи очень заинтересовались феноменом странного роста Райнера и обследовали его.

Было выяснено, что у него в голове опухоль в области гипофиза, которая стимулирует усиленную выработку гормонов и вызвала гигантизм. Правда почему изначально он был карликом осталось загадкой.

Врачи прооперировали Райнера и удалили опухоль. После этого мужчина продолжал расти, но уже очень медленно. Из-за сильного искривления позвоночника он вскоре не смог ходить и часто лежал в кровати. Также у него выявили акромегалию, из-за чего у него были толстые губы, непропорционально большие руки и ноги, редкие зубы и выступающий лоб. После операции, хоть и считавшейся успешной, состояние Райнера быстро ухудшалось. Он ослеп на один глаз и оглох на одно ухо. Он уже больше не мог даже вставать и все время проводил в кровати.

К 1950 году, когда Райнер скончался, его рост уже достигал 234 см. После смерти его кремировали, а место захоронения праха осталось неизвестным. Поэтому сейчас уже невозможно выяснить, чем именно страдал Адам Райнер и почему у него возникла такая уникальная аномалия.

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