Современная наука не в силах ответить, какие душевные терзания мучили Гоголя всю жизнь, и из-за чего он в конце концов умер в Великий пост 1852 года, когда ему было всего 42 года. В этом возрасте многие писатели только начинают творить, но Гоголь уже 10 лет, как не писал художественных произведений, а за пять лет до кончины он создал книгу, теперь уже программную, - "Выбранные места из переписки с друзьями". Day.Az со ссылкой на russian7.ru попробует разобраться, от чего умер Николай Гоголь на самом деле.

Советской науке все было понятно

Современники свидетельствовали, что при жизни Гоголя преследовали приступы тоски, которые перемежались весельем и активностью - чем ближе к смерти, тем реже; писателя мучили фобии и пароксизмы неведомой болезни.

Советский психиатр, основатель социальной психиатрии Дмитрий Евгеньевич Мелехов, опираясь на воспоминания друзей классика и на его откровенные письма, в своей книге "Психиатрия и проблемы духовной жизни" поставил Гоголю неутешительный диагноз: маниакально-депрессивный психоз, который в XIX веке не был еще классифицирован.

Экзальтацией и приступами ипохондрии страдали оба родителя Гоголя: отец Василий Гоголь был склонен к меланхолии и весьма мистически настроен (например, свою будущую жену он увидел во сне младенцем). Резкая смена эмоционального состояния, от крайней веселости до полного затихания, неподвижности, почти кататонии, наблюдалась у матери классика - Марии Косяровской.

Немудрено, что родители передали свой недуг по наследству сыну, который то и дело писал друзьям, что его "нервическое расстройство... возросло ужасно... К этому присоединилась болезненная тоска, которой нет описания. Я... не мог остаться в покойном положении ни на постели, ни на ногах..."

"Мной овладела моя обыкновенная периодическая болезнь, во время которой я остаюсь в неподвижном состоянии иногда в продолжении двух-трех недель".

"Голова моя одеревенела. Разорваны последние узы, связывающие меня со светом..."

Гоголя мучили многочисленные фобии: самая известная из них - страх быть похороненным заживо, он даже спал сидя; также панически боялся быть отравленным, и поэтому часто отвергал лекарства, которые ему выписывали медики.

Страшился он и самой смерти и ответа, который каждый верующий человек должен дать перед Богом на том свете.

От света - к тьме и обратно

Действительно, для маниакально-депрессивного психоза свойственно чередование фаз: маниакальной, характеризующейся чрезвычайным душевным подъемом и высокой работоспособностью, и депрессивной, когда психически нездоровый человек словно впадает в спячку и его физическая и умственная деятельность практически затухает.

Мелехов был уверен, что свои гениальные произведения Гоголь написал в "светлые" периоды, в которые его мыслительная активность многократно возрастала и он буквально фонтанировал творческими идеями, его перо просто порхало над бумагой.

При ознакомлении с подобным диагнозом полностью исчезает загадка смерти писателя, ведь во время депрессии у таких больных в организме происходят необратимые изменения, нарушается обмен веществ - углеводов, белков и жиров, что ведет к истощению. Если же сюда добавить неумелые действия врачей, то человек обречен.

Именно так и случилось с классиком: весной 1852 года, в период тяжелой депрессии, чувствуя бремя грехов, он начал поститься, а потом и вовсе отказался от еды, считая, что это поможет его душе очиститься.

Возможно, не догадываясь о его душевной болезни, это решение поддержал духовник писателя, что еще больше усугубило проблемы со здоровьем.

Доктора ставили Гоголю разные диагнозы - от катара кишечника (энтерита) до "поражения нервов в желудочной области" - и заставляли беднягу практиковать холодные обтирания, ставили пиявок, капали на голову спиртом и даже давали препарат ртути - каломель, которым тогда лечили желудок.

Это и привело к трагедии: окончательно ослабевший писатель умер во сне в ночь на 2 марта.

От болезни Гоголя спасала вера

Профессор МГУ, филолог Владимир Алексеевич Воропаев отрицает связь диагноза Гоголя с его религиозностью и смертью, указывая на то, что наблюдавший последние дни писателя психиатр Алексей Терентьевич Тарасенков в мемуарах рассказывал, что от еды писатель отказался только за три дня до кончины, а бред у него начался лишь за несколько часов.

В своей работе "Николай Гоголь. Опыт духовной биографии" Воропаев описывает классика как человека искренне верующего и всегда обращавшегося к Богу за помощью.

Вера эта еще более усиливалась с возрастом. Очевидно, пересмотрев приоритеты, Гоголь сожалел о создании некоторых произведений, которые в будущем могут сослужить отечеству плохую службу. Именно поэтому он и оставил творчество, хотя это стоило ему немалых усилий.

В 1848 году по благословению духовника он совершил паломничество в Иерусалим ко Гробу Господню, но почти не оставил об этом воспоминаний. О его обращении к Горнему миру говорило и его материальное состояние: деньги, полученные от издания сочинений, он раздавал нуждающимся, а сам жил, как нищий. Все, что он оставил после себя - это библиотеку и поношенную одежду, которую полицейские, описывающие его имущество, оценили в 43 рубля.

В записной книжке Гоголя нашли составленную им молитву, в которой он просил Бога о милосердии и о возможности "удалиться от мира в святой угол уединения".

Некоторые современники Гоголя считали, что причиной его смерти могли стать сознательный отказ классика от всего земного и его стремление уйти от мирской суеты, пусть даже и на тот свет.

Разумеется, правду мы не узнаем никогда, однако надо сказать, что душевная болезнь писателя отчасти была созвучна его вере, ведь нет ничего естественнее для верующего человека, чем печаль от осознания своей греховности, душевные терзания и искреннее покаяние перед Богом.

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