Можно ли умереть, если наступить на морского ежа

Некоторые люди не могут смириться с зимой даже в новогодние праздники и проводят каникулы в экзотических странах, например, Таиланде. Для местных жителей морские ежи давно уже стали частью привычного пейзажа, чего не скажешь о незадачливых туристах. Иногда встреча с этими обитателями прибрежных вод оборачивается трагедией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, иголки морского ежа содержат токсин, способный вызвать анафилактический шок у некоторых людей. Счет времени идет на секунды, поэтому если вы или ваши близкие почувствовали себя очень плохо, появились признаки удушья, срочно вызывайте скорую.

Если резкая боль и жжение чувствуется только в месте, куда попали иголки, а целом самочувствие позволяет передвигаться самостоятельно, кое-что можно предпринять и самому.

Во-первых, нужно как можно скорее выйти из воды. Вы можете еще раз оступиться и упасть на другого морского ежа. Чем больше иголок в вас вонзится, тем сложнее их будет вытащить.

Во-вторых, продезинфицируйте рану подручными средствами, подойдет любой алкоголь или даже духи, если не носите с собой спиртовые салфетки.

И наконец иголки! Не пытайтесь их вытащить пальцами или пинцетом, они имеют зазубрины, как у морского гарпуна, которые препятствуют извлечению и усугубляют рану.

Так как иголки состоят из кремнийорганических соединений, они легко разрушаются под действием кислоты. Подойдет слабый раствор уксусной кислоты, сок лимона или лайма. Еще один способ - сделать горячий компресс с растительным маслом, например, оливковым. Кожа станет мягкой и иголки выйдут сами. Не переусердствуйте с температурой, она должна быть терпимой, то есть не выше сорока градусов.

Если боль усиливается, а отек и краснота не проходят, обратитесь к врачу. Экономия на собственном здоровье может оказаться фатальной.

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