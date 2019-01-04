Интернет покорила запись реакции диких животных на зеркало - ВИДЕО

4 января 2019 17:40

Любитель дикой природы Марк Фернли установил зеркало в перуанском тропическом лесу Амазонии, на северо-западе Бразилии, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Проходящие мимо зеркала дикие звери были сильно напуганы, неожиданно обнаружив возле себя конкурента. Спрятанная рядом с зеркалом видеокамера запечатлела реакцию животных на своё отражение.

Марк Фернли начал своё исследование в ноябре 2017 года, когда приступил к наблюдению за взаимодействием животных с зеркалом, установленным в диком лесу Амазонии.

Марк Фернли начал своё исследование в ноябре 2017 года, когда приступил к наблюдению за взаимодействием животных с зеркалом, установленным в диком лесу Амазонии.
При копировании текста - ОБЯЗАТЕЛЬНА ссылка на источник: https://rai77.com/zoologi-prodolzhili-issledovanie-reakcii-dikih-zhivotnyh-na-svoyo-otrazhenie-v-zerkale-video-03-01-2.html
Проходящие мимо зеркала дикие звери были сильно напуганы, неожиданно обнаружив возле себя конкурента. Спрятанная рядом с зеркалом видеокамера запечатлела реакцию животных на своё отражение.
При копировании текста - ОБЯЗАТЕЛЬНА ссылка на источник: https://rai77.com/zoologi-prodolzhili-issledovanie-reakcii-dikih-zhivotnyh-na-svoyo-otrazhenie-v-zerkale-video-03-01-2.html

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Зоологи продолжили наблюдение за реакцией диких животных на своё отражение в зеркале

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