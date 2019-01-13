Аида Мессинг: что случилось с женой гипнотизера

Аида Рапопорт была для знаменитого Вольфа Мессинга не только законной супругой, но и его правой рукой. Она выполняла обязанности ассистентки, домохозяйки и даже в каком-то смысле матери гипнотизера. К сожалению, жизнь Аиды оказалась не слишком долгой. Хотя для самого Мессинга смерть жены не стала сюрпризом: он предсказал не только точную дату ее ухода, но и час.

Это судьба!

Как передает Day.Az со ссылкой на umnaja.ru, Аида Михайловна Рапопорт никогда не была красавицей. Тем не менее только она смогла завоевать сердце уже известного в то время гипнотизера и телепата. Они познакомились во время войны. В 1944 году Аида пришла на один из его концертов в Новосибирске, где тогда проживал Мессинг. Они оба были уже не молоды: Вольфу Григорьевичу уже исполнилось 45, Аиде Михайловне - чуть меньше.

В своих мемуарах Мессинг признавался, что это не была любовь с первого взгляда, но в то же время прорицатель сразу почувствовал, что Аида - его судьба. Как писал сам Вольф Месссинг в книге "Я - телепат Сталина", их судьбы оказались похожими. У Мессинга не осталось никого из родных, а у Аиды Михайловны - почти никого: только сестра Ираида, о которой Рапопорт очень трогательно заботилась.

Тем не менее Вольф и Аида встречались не единожды, прежде чем принять решение быть вместе. Причем первым это решение принял Мессинг. Рапопорт же попросила отсрочку для того, чтобы все обдумать, но в конце концов она согласилась.

Жена, мать и ассистентка

С тех пор Аида и Вольф не расставались практически ни на минуту. Супруга Мессинга буквально все взяла в свои руки: она даже выступала вместе с мужем на сцене и, по словам самого гипнотизера, руководила концертом, передавала вопросы из зала, удаляла зрителей, которые вели себя по-хамски. Кроме того, Аида Михайловна абсолютно избавила Вольфа Григорьевича от будничных хлопот, которые страшно раздражали прорицателя. Мессингу оставалось только восхищаться женой. Позже он вспоминал эту жизнь, как самый настоящий рай.

Будучи беспомощным в бытовом плане, Мессинг не переставал удивляться, как Аиде удавалось делать то, на что у него уходили часы, в считанные мгновения. Вольф Григорьевич называл Аиду Михайловну волшебницей. Часто он спрашивал у нее, где ее волшебная палочка. А она клала руку на грудь и говорила: "Здесь!"

В связи с тем, что "пани Мессинг" контролировала все сферы жизни мужа, Вольфа Григорьевича зачастую называли подкаблучником. Но он всегда говорил: "Дай Бог каждому оказаться под таким "каблуком"!"

Болезнь, пророчество и последняя воля

Рапопорт продолжала ездить с мужем на гастроли и заботиться о нем даже тогда, когда забота уже стала необходима ей самой. Она долго скрывала от Вольфа свой диагноз и отвечала на все его вопросы о самочувствии уклончиво для того, чтобы лишний раз не тревожить гипнотизера и не мешать его работе.

Когда Мессинг наконец-таки узнал о том, что у жены обнаружили онкологию, это стало для него настоящим ударом. Но саму Аиду недуг, казалось, не сломил. Она сопровождала супруга повсюду, подстроив график его выступлений под курсы лечения. Однако терапия и даже хирургическое вмешательство не помогли. Через несколько месяцев Аида Михайловна слегла.

Те, кто близко знал Мессинга, утверждали, что он предсказал не только дату смерти супруги, но и час - 2 августа 1960 года 7 часов вечера. Все так и вышло. Незадолго до кончины Вольф Григорьевич спросил у Аиды, чего бы ей хотелось больше всего на свете. По его собственным словам, он был готов сделать все что угодно для своего "ангела-хранителя".

Но Рапопорт ответила: "Не пиши на памятнике дату моего рождения. Не люблю, когда ходят по кладбищу и высчитывают, кто сколько прожил". Мессинг выполнил последнюю волю своей супруги.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook