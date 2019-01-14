Исламская красота: 20 фото самых красивых мусульманских невест в хиджабах

14 января 2019 10:34

Когда дело доходит до свадьбы и невест, у каждой культуры есть своя традиция. Например, в западных странах люди носят традиционные белые свадебные платья. В Индии - невесты носят розовые или красные свадебные платья. Что касается мусульманских невест, они носят красивые вуали, называемые хиджабами.

На свадьбе невеста надевает красивый хиджаб, который покрыт драгоценными камнями. Ниже мы покажем самые красивые хиджабы мусульманских невест. А какая вам больше нравится?

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