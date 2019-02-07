На полях в Англии обнаружили загадочные снежные роллы
51-летний Брайан Бэйлисс, живущий в графстве Уилтшир и являющийся хозяином земли, на которой заметили невероятную находку, сказал, что ничего подобного раньше не видел. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv, сообщает BBC.
Снежные рулоны напоминают аккуратные тюки сена, роллы или большие пончики. Сначала Бэйлисс подумал, что эти причудливые конструкции слепили какие-то шутники, но после внимательного осмотра места увидел, что на снегу не было никаких человеческих следов.
Оказалось, что это редкое метеорологическое явление. По словам метеоролога Иэна Фергюссона, катящиеся по полям снежные рулоны - это большие снежные комья, которые появляются при определенных погодных условиях благодаря силе ветра и гравитации. При этом, погодные условия, необходимые для их возникновения, возникают чрезвычайно редко. При удачном стечении обстоятельств и совпадении погодных условий снежные пончики появляются, в основном, на пологих холмах или озерах. Они образуются, когда снег покрывает лед, но не прилипает к нему.
Чтобы появился такой ролл, снег должен быть пушистым и рыхлым, а температура воздуха - чуть выше нуля. Ветер должен быть достаточно сильным, чтобы перемещать снег, но не слишком сильным, чтобы эти рулоны не разрушались.
Ранее сообщалось еще об одном зимнем явлении - в американском штате Мэн в реке появилась "ледяная Луна". Диаметр ледяного диска составлял около ста метров.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Ученые нашли новую причину развития рака
Точный гороскоп на четверг
Обнаружены доказательства древнего столкновения экзопланет
Бактерии пожертвовали собой ради защиты "друзей" от антибиотиков
Гигaнтcкaя дыpa пoд Aнтapктидoй угpoжaeт Hью-Йopку
МИД Турции обвинил Макрона в пренебрежении историческими фактами
В Москве прихожане храма грузинской диаспоры объявили голодовку
Стали известны составы команд на следующий сезон Формулы-1
Трамп выдвинул кандидатуру на пост президента Всемирного банка
Al Jazeera о тяжелой жизни сирийских армян-ювелиров в Армении
Азербайджан и Россия будут вместе производить автомобили
Талибы захотели бороться с "ИГ"
Ученые НАСА признали 2018 год четвертым самым жарким в истории
США перебросят к границе с Мексикой 250 военных
Лидеров талибов могут исключить из международных черных списков
Болельщица скончалась после попадания бейсбольным мячом в голову
Неизвестный наехал на полицейского в Москве
Отделение USCIS в Афинах будет отвечать и за Азербайджан
-
6 Фев. 16:15 56 959
-
6 Фев. 11:05 5 881
-
6 Фев. 11:50 5 154
-
6 Фев. 09:51 5 006
-
6 Фев. 04:50 3 870