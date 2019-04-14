Как бы выглядели крупнейшие мегаполисы в мире ночью без освещения? Французский фотограф Тьерри Коэн решил это проверить и создал уникальный фотопроект Darkened Cities - города, освещенные только звездами. По словам фотографа, он создал третью реальность, то, чего на самом деле не существует, то есть города, лишенные электричества. Смотрите, как бы выглядели города, освещенные только звездами.



Шанхай.

Когда в августе 2003 года восточные районы Канады и США погрузились во тьму из-за отключения электроэнергии, некоторые жители Нью-Йорка впервые в своей жизни увидели звездное небо. Большие города ночью освещены миллионами огней: фонарей, светофоров, окон, неоновых вывесок, витрин и автомобильных фар. Увидеть в таких условиях звездное небо без светового загрязнения практически невозможно.



Сан-Франциско.

Поэтому Тьерри Коэн решил создать изображения, которые бы в точности имитировали города, освещенные только звездами.

Города, освещенные только звездами



Гонконг.

"Объединив две реальности, я создал третью, ту, которую мы не видим, но которая в большей или меньшей степени существует. Я показал только звезды, отобранные у нас городом", - рассказал о своем проекте фотограф.



Рио-де-Жанейро.

"Фотография - это демонстрация того, чего нет. Это своеобразный способ исполнить свою мечту. Я не создаю постапокалиптические мегаполисы, а только те, которые были лишены электроэнергии".



Токио.



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Для создания фотопроекта "Потемневшие города" Коэн посетил девять городов, в том числе Нью-Йорк, Сан-Франциско, Рио-де-Жанейро и



Нью-Йорк.



Каждая фотография из этого проекта состоит из двух отдельных снимков. Сначала Тьерри фотографировал город, а затем искал неосвещенное подходящее место в той же широте, чтобы сделать снимок звездного неба.



Лос-Анджелес.

Интересно, но Тьерри фотографировал города не ночью, а днем, используя серые фильтры. "Для этого были необходимы соответствующие погодные условия. Фотографировать лучше всего, когда солнце за облаками и нет резких теней", - отметил 50-летний фотограф.



Шанхай.

Тьерри Коэн живет в Париже. К этому проекту, по словам фотографа, он подошел поэтически. "Это артистизм, а не реальность. Благодаря этому можно показать мир таким, каким бы ты хотел его видеть".



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Париж.

В качестве профессионального фотографа Тьерри Коэн работает с 1985 года. И только двадцать лет спустя он нашел время на реализацию своих собственных фотопроектов, в том числе и "Потемневших городов".



Гонконг.