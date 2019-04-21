Война, как известно, не выбирает свои жертвы. На полях сражений гибнут, как дети простых смертных, так и руководителей страны. Советские лидеры не были исключением. Их дети наравне с остальными солдатами и офицерами воевали на полях Великой Отечественной войны. Правда, зачастую их смерть оказывалась, окутана завесой тайны, так как это произошло со старшим сыном Н.С. Хрущева.

Как передает Day.Az, об этом пишет

Последний вылет

О том, что у Никиты Сергеевича Хрущева было два сына, сегодня уже практически никто не помнит. Если о младшем сыне руководителя СССР, известном политологе Сергее Никитиче, живущем в США, хорошо известно, то о том, как на самом деле сложилась судьба Леонида Никитича Хрущева, его старшего брата, известно мало.

Как утверждает официальная военная хроника, 11 марта 1943 года летчик 18-го гвардейского истребительного авиационного полка старший лейтенант Л.Н. Хрущев не вернулся с боевого задания. Возможно, это событие и не получило бы столь громкую огласку, если бы пропавшим летчиком, не оказался сын первого секретаря ЦК Компартии Украины Леонид Хрущев. Молодому человеку шел всего двадцать шестой год жизни.

Понимая, что если в кратчайшие сроки не найти виновников происшествия, то можно лишиться погон, командование 303 истребительной авиационной дивизии распорядилось провести тщательное расследование. Однако после досконального изучения всех обстоятельств обстановка не прояснилась: ни самолета, ни места его падения обнаружено не было. При этом, зная о мстительном характере Н.С. Хрущева, командование дивизии привлекло к поиску даже местных партизан. Но тщетно. Ни сам летчик, ни его самолет найдены не были.

Поскольку в мистику военные не верили, было выдвинуто несколько версий произошедшего инцидента. Самыми, правдоподобными выглядели две: либо Леонид Хрущев, как и старший сын И.В. Сталина Яков Джугашвили попал в плен, либо он сознательно перешел на сторону немцев. При этом каждая из версий имела свои минусы. В том случае если летчика захватили немцы, зачем им было забирать с собой обломки самолета? Весомых же причин для перехода на сторону врага у Л.Н. Хрущева не было.

Отважный летчик

Несмотря на то, что убедительно объяснить пропажу самолета Леонида Хрущева руководство ВВС так и не смогло, была выдвинута официальная версия произошедшего. Высокопоставленному отцу старшего лейтенанта Л.Н. Хрущева заявили, что его сын, очевидно, попал в плен, а самого Леонида Никитича записали "без вести пропавшим".

В то же время выглядело странным, почему Якова Джугашвили, также оказавшегося в плену, немцы неоднократно предлагали обменять, всячески бравируя обладанием столь именитым пленником, а о Леониде Хрущеве ничего не сообщили. Да, и версия с пленом, для тех, кто был хорошо знаком с биографией Л.Н. Хрущева, выглядела маловероятной. Не такой это был человек, чтобы живым сдаться в плен.

После окончания Военно-воздушной академии им. Жуковского Леонид Хрущев ушел добровольцем на советско-финскую войну, где вскоре проявил себя незаурядным летчиком, выполнившим более тридцати боевых заданий. Неоднократно Л.Н. Хрущев вылетал на бомбардировки неприступной линии Маннергейма, что грозило едва ли не гарантированной гибелью, но каждый раз возвращался живым. Не менее достойно зарекомендовал себя Леонид Никитич и во время Великой Отечественной войны. Только за лето 1941 года он совершил 12 боевых вылетов. Во время одного из них самолет Л.Н. Хрущева подбили около станции Изоча. Но летчик не покинул свой самолет, а на бреющем полете, раненый в ногу, сумел дотянуть до нейтральной полосы и избежать плена.

Побег: правда или провокация

Учитывая твердый характер Л.Н. Хрущева, вряд ли можно было бы предположить, что он добровольно сдался в плен в 1943 году. Куда же он пропал да еще вместе с самолетом? Официальной версии на этот счет нет. Есть неофициальная.

Часть историков приводит интересный факт: вскоре после исчезновения Леонида Хрущева была арестована его жена Любовь Сизых. Женщину, имевшую трехлетнюю дочь, обвинили в шпионаже и сослали в лагеря. За что? Ответа нет. В то же время Степан Микоян, лечившийся после ранения в одном госпитале с Леонидом Хрущевым, будто бы рассказывал, как тот однажды стреляя ради развлечения по бутылкам, случайно застрелил моряка, проходившего лечение в том же госпитале.

Летчика, имевшего влиятельного отца, разумеется, не посадили, но отправили искупать вину на фронт в 18-й гвардейский истребительный полк. На новом месте службы Л.Н. Хрущев совершил шесть боевых вылетов, а затем таинственным образом пропал. Впоследствии ряд бывших сотрудников советской государственной безопасности в своих материалах излагали необычную, но довольно логичную версию того, что произошло с Л.Н. Хрущевым на самом деле.

Опасаясь ареста и отправки в лагеря, за инцидент в госпитале, он просто перешел на сторону врага. Именно поэтому не было обнаружено ни осколков самолета, ни место его падения. Однако вскоре незадачливого беглеца у немцев отбили и тайно привезли в Москву. Несмотря на просьбу Н.С. Хрущева пощадить его сына, И.В. Сталин ответил отказом и Л.Н. Хрущева расстреляли. Несмотря на то, что данная история и выглядит логичной, на сегодняшний день она не подтверждена документально, поэтому о том, как на самом деле сложилась судьба Л.Н. Хрущева, говорить определенно нельзя.

Окажись в руках немцев перебежчик уровня Леонида Хрущева, они не преминули бы этим воспользоваться в пропагандистских целях. Опасаться же сурового наказания за непреднамеренное убийство Л.Н. Хрущеву не имело смысла, поскольку за похожее преступление военный летчик В.И. Сталин отделался понижением в должности и легким испугом. Скорее всего, самолет Л.Н. Хрущева, действительно, был сбит над немецкой территорией, а он сам погиб.