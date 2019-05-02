Испанские астрономы Хосе Мария Мадиедо и Хосе Ортис на основании собранных данных о полном лунном затмении 21 января 2019 года создали видео, демонстрирующее процесс столкновения метеорита и Луны, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Исследователи рассчитали, что космическое тело ударилось о лунную поверхность со скоростью 61 тысяча км/час. Вспышка при столкновении метеорита с Луной была столь яркой, что заметить её можно было невооруженным глазом.

- Было бы невозможно воспроизвести эти высокоскоростные столкновения в лаборатории на Земле. Наблюдение за вспышками - отличный способ проверить наши идеи о том, что именно происходит, когда метеорит сталкивается с Луной, - прокомментировал Мадиедо.

После столкновения на поверхности Луны остался кратер диаметром около 15 метров. Вес метеорита составлял порядка 45 килограммов, а максимальная температура его обломков составила 5400 градусов Цельсия, что почти сравнимо с температурой поверхности Солнца.

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