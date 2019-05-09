В Сети набирает популярность фотография сиамского кота по кличке Кико, проглотившего осу и опухшего от аллергии.



Снимок питомца своей кузины в твиттере опубликовала Джорджия Дебелиус. Пост набрал почти 173,6 тысячи лайков и около 51,4 тысячи ретвитов. Фотографию прокомментировали 1,4 тысячи пользователей, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



Многие из них заинтересовались судьбой кота и спросили у Джорджии, был ли тот у ветеринара. Некоторые выложили фотографии собственных питомцев, оказавшихся в такой же ситуации.





"Я чувствую себя ужасно из-за этого, но я смеюсь каждый раз, когда смотрю на эту фотографию", - призналась soapachu.



RykerLion высказал предположение, что Кико похож на американского актера Рона Перлмана, известного по роли Хеллбоя.

"У него точно такая же энергетика на этой фотографии", - считает RykerLion.



Другим животное напомнило Тигру из мультфильма о Винни-Пухе.





Некоторые сочли его похожим на Короля Ночи из "Игры престолов".