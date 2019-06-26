В 1989 году в обмен на концентрат для производства газированного напитка "Пепси-Кола" Советский Союз передал компании-владельцу знаменитого бренда целую флотилию - 17 списанных подводных лодок и несколько кораблей. Это дало повод исполнительному директору PepsiCo Дональду Макинтошу Кендаллу в шутку говорить, что он разоружает СССР быстрее, чем правительство Джорджа Буша-старшего.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Бартерная торговля

Экономические связи между США и Советским Союзом начали укрепляться в 1959 году, когда Хрущёв и Эйзенхауэр договорились о проведении выставок достижений двух стран. Первой из них стала советская выставка в Нью-Йорке в июне того же года. Затем американским компаниям дали возможность представить продукцию на ответной выставке в Москве. Этим шансом воспользовался Дональд М. Кендалл - в ту пору он отвечал за международную торговлю "Пепси". Стенд в московском парке Сокольники стал местом, где советские граждане впервые попробовали газировку "Пепси-Кола". Немалую роль в этом сыграло американское внешнеполитическое ведомство - заместитель госсекретаря лично попросил Кендалла привезти свой товар в СССР. Таким способом руководство США, очевидно, рассчитывало "подсадить" русских на западный образ жизни.

После того, как Кендалл угостил сладким напитком разгорячённого в ходе дебатов Никиту Хрущёва, его ждал успех. "Пепси-Кола" стала первым в истории американским потребительским продуктом, который пустили на рынок СССР. Завод по разливу газировки в 1974 году открылся в Новороссийске. За год до этого журнал "Огонёк" опубликовал интервью с Дональдом М. Кендаллом, в котором американский бизнесмен оценил русских как "надёжных и интересных партнёров в бизнесе", а также сообщил, что в обмен на концентрат PepsiCo получает от Советского Союза коньяк, водку и шампанское.

Бартер был необходимостью, так как советский рубль не входил в число конвертируемых валют. "Пепси" смогла популяризировать среди американцев водку "Столичная", сделав советский бренд крепкого напитка вторым на рынке США после шведской водки Absolut. В год объем продаж "Столичной" достигал в Америке 150-200 миллионов долларов.

Сделка века или курьёз?

В 1989 году, когда у компании "Пепси" был уже 21 завод в Советском Союзе, за очередную партию сиропа Москва отдала 17 старых субмарин, фрегат, крейсер и торпедоносец.

В статье от 10 мая 1989 года "Soviets Buy American" журналистка "Нью-Йорк Таймс" Флора Льюис привела подробности сделки, которую она назвала "неплохим способом помочь перестройке". Как оказалось, каждая из подлодок обошлась американцам всего лишь в 150 тысяч долларов. Примечательно, что во время Второй мировой войны Дональд М. Кендалл служил не где-нибудь, а в военно-морских силах США, и прекрасно разбирался в кораблях. Возможно именно поэтому он согласился на советское предложение. В то же время Кендалл закупил советские нефтеналивные танкеры для создания совместного предприятия при участии партнёров из Норвегии.

Подлодки же впоследствии были перепроданы компанией PepsiCo в качестве металлолома. Как рассказал словацкому изданию "Hospodárske noviny" российский историк Глеб Бараев, речь шла об устаревших субмаринах проекта 613, построенных ещё в 1951-57 годах. Разумеется, с них предварительно было снято всё оружие, поэтому ни о каком "разоружении" речи не было.

"Пепси" продолжала практику бартерного обмена до самого распада СССР. Весной 1990 года, например, компания получила несколько грузовых кораблей и очередную партию водки. Однако открыть, как планировалось, еще 26 заводов на прежних монопольных условиях у "Пепси" не получилось. С 1992 года российская экономика стала рыночной, и бартерная торговля отошла в прошлое. Миновала и эпоха доминирования PepsiCo на отечественном рынке - бывшие советские граждане распробовали импортную "Кока-Колу". Впрочем, лично к Дональду М. Кендаллу, который в своё время встречался с Брежневым и Косыгиным, Москва осталась дружелюбна. В 2004 году президент Владимир Путин наградил бывшего руководителя PepsiCo Орденом дружбы.

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