Двигатель нельзя глушить в жару сразу после остановки, потому что это его добьет. Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, об этом пишет "АвтоВзгляд".

Выключение двигателя подразумевает выключение и помпы, благодаря которой охлаждающая жидкость циркулирует по контуру.

Выключение помпы сразу после остановки в жару, а особенно после интенсивной езды приведет к тому, что охлаждающая жидкость, достигшая едва ли не точки кипения, потеряет свои свойства, а двигатель подвергнется воздействию высокой температуры.

Это, в свою очередь, может привести к тому, что поведет плоскость, на которую ложится головка блока цилиндров.

Регулярное повторение такого маневра добьет двигатель - антифриз попадет в масло, свойства последнего изменятся, прокладка между блоком цилиндров и "башкой" перестанет выполнять свою функцию, поршень вылезет наружу блока цилиндров и двигатель "стуканет".

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