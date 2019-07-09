Гибель для мотора: почему в жару нельзя сразу глушить двигатель
Двигатель нельзя глушить в жару сразу после остановки, потому что это его добьет. Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, об этом пишет "АвтоВзгляд".
Выключение двигателя подразумевает выключение и помпы, благодаря которой охлаждающая жидкость циркулирует по контуру.
Выключение помпы сразу после остановки в жару, а особенно после интенсивной езды приведет к тому, что охлаждающая жидкость, достигшая едва ли не точки кипения, потеряет свои свойства, а двигатель подвергнется воздействию высокой температуры.
Это, в свою очередь, может привести к тому, что поведет плоскость, на которую ложится головка блока цилиндров.
Регулярное повторение такого маневра добьет двигатель - антифриз попадет в масло, свойства последнего изменятся, прокладка между блоком цилиндров и "башкой" перестанет выполнять свою функцию, поршень вылезет наружу блока цилиндров и двигатель "стуканет".
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