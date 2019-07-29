Компания The Walt Disney Company побила мировой рекорд по ежегодным кассовым сборам. К июлю студия собрала больше денег, чем любая другая кинокомпания когда-либо зарабатывала за целый год. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Quartzy в понедельник, 29 июля.

Представители Disney объявили, что за еще не закончившийся год компания собрала 7,67 миллиарда долларов по всему миру. Предыдущий рекорд со сборами 7,61 миллиарда, установленный в 2016-м, также принадлежал The Walt Disney Company.

Отмечается, что наиболее прибыльными для студии фильмами стали "Мстители: Финал", "Капитан Марвел" и "Аладдин". Каждая из трех лент собрала в мировом прокате более миллиарда долларов. К этой отметке также приближаются анимационные картины "История игрушек 4" и "Король Лев".

Ранее в июле принадлежащая The Walt Disney Company студия Marvel анонсировала фильмы и сериалы четвертой фазы своей киновселенной.

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