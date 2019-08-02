Серый пушистый кот по имени Джуно стал новой звездой социальных сетей. Он полюбился пользователям из-за рожек, которые ему ставят хозяева из его же шерсти, а также недовольного выражения мордочки.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Предположительно кот является помесью бирманской и гималайской пород. Именно этим хозяева объясняют его длинную и грубую шерсть, а также сердитое выражение.

Однажды владелица кота Доминик Тета заметила, что внешность Джуно вызывает бурную реакцию и не оставляет равнодушным никого. Тогда она решила создать коту отдельный профиль в Инстаграм и публиковать там его фотографии.

На сегодняшний день на Джуно подписаны уже 184 тысячи пользователей.

По словам самой хозяйки, характер Джуно совсем не сходится с его внешностью. Кот, как правило, ведет себя спокойно и дружелюбно.

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