Рогатый кот с сердитой мордой стал звездой Сети - ФОТО
Серый пушистый кот по имени Джуно стал новой звездой социальных сетей. Он полюбился пользователям из-за рожек, которые ему ставят хозяева из его же шерсти, а также недовольного выражения мордочки.
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
Предположительно кот является помесью бирманской и гималайской пород. Именно этим хозяева объясняют его длинную и грубую шерсть, а также сердитое выражение.
Однажды владелица кота Доминик Тета заметила, что внешность Джуно вызывает бурную реакцию и не оставляет равнодушным никого. Тогда она решила создать коту отдельный профиль в Инстаграм и публиковать там его фотографии.
На сегодняшний день на Джуно подписаны уже 184 тысячи пользователей.
По словам самой хозяйки, характер Джуно совсем не сходится с его внешностью. Кот, как правило, ведет себя спокойно и дружелюбно.
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