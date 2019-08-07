Сегодня гороскоп обещает удачу во всем, что связано с организационными моментами и общением. День как нельзя лучше подходит для поиска компромиссов, "разруливания" сложных ситуаций, а также для любых мероприятий - от официальных переговоров до вечеринки с друзьями. Во взаимоотношениях с окружающими у вас сегодня могут спонтанно возникать острые моменты, однако вам будет достаточно легко удерживать ситуацию под контролем и не доводить до серьезных конфликтов. Удачный день для того, чтобы организовать свои дела, направив их в нужное русло.

Овен

Сегодня Овен может наглядно убедиться, что жизнь - это не игра в солдатики, и окружающие отнюдь не настроены выполнять роль послушных кукол в его задумках. Если к середине дня желание командовать и манипулировать людьми у Овна не пропадет, то самым разумным решением будет применить его в какой-нибудь компьютерной игрушке. Реализовать свои командирские наклонности другим способом сегодня шансов мало.

Телец

День обещает щедро наполнить Тельца позитивной, созидательной энергией! Его чувства и мысли наконец-то придут в гармоничное равновесие. В этот день Телец вряд ли вспомнит, что такое скука, а любые принятые им решения будут отличаться мудростью и взвешенностью. Сегодня Телец способен убедительно и красиво обосновать любую свою мысль, будь то идея купить что-нибудь необычное или предложение повысить ему зарплату.

Близнецы

В целом энергетика этого дня благоприятна практически для любых дел и начинаний. Жаль только, что именно сегодня у Близнецов достигнет апогея их избыточная реакция на мелочи. Из-за этого Близнецы рискуют упустить многочисленные возможности, которые щедро предоставляет этот день, разменяв всю свою энергию на пустяки. Залог успеха сегодня прост: забудьте о мелочах, сосредоточьтесь на чем-то действительно важном.

Рак

Сегодня судьба готова предоставить Раку едва ли не все возможные шансы для того, чтобы хотя бы на ступеньку подняться в общественной иерархии. Нет, наверное, ситуации, которую Рак не сумел бы сегодня изящно разрулить, извлекая из этого максимальную выгоду для себя. Единственное, что можно посоветовать Раку, так это не терять контроль над эмоциями и не слишком поддаваться азарту.

Лев

Лев может с головой погрузиться в решение домашних вопросов. И надо сказать, что решаться эти вопросы будут намного легче обычного. Вообще атмосфера в вашем доме сегодня обещает быть достаточно позитивной, и причиной этому будет ваша способность улаживать недоразумения и конфликты еще на самых ранних стадиях. Если же в отношениях с близкими у Льва накопились какие-то проблемы, сегодня отличный день для того, чтобы поговорить по душам и все исправить.

Дева

Деве захочется быть полноправным хозяином не только своей жизни, но и своих мыслей и планов. В этот день ей бесполезно давать (а тем более навязывать) какие-либо советы - Дева все равно сделает по-своему. Сама же Дева при этом сегодня может быть на удивление щедра на советы другим. Что ж, возможно, среди этих советов окажутся и ценные. В любом случае, на конфликт Дева не настроена и любые разногласия готова спокойно пережить.

Весы

Во всем, что касается денег и чувств, Весы сегодня будут хозяином положения. Достаточно сохранять внутреннее равновесие (а звезды гороскопа как раз к этому и склоняют), и дела у Весов в этот день будут складываться весьма позитивно. Можно даже поговорить с начальником об очередной прибавке к зарплате - главное, чтобы аргументы при этом были убедительны и не слишком эмоциональны.

Скорпион

Скорпион легко может оказаться в центре всеобщего внимания. И что ценно, внимание это будет весьма позитивное. Скорпионы, судьба дает вам идеальные шансы для того, чтобы реализовать свои самые далеко идущие планы и мечты! Иными словами, сейчас самое время брать быка за рога. Ну а за неимением быка вполне подойдут окружающие, которых Скорпион сегодня способен легко склонить на свою сторону.

Стрелец

Сегодня кто-то непременно попытается манипулировать Стрельцом. При этом сделано это будет весьма изящно - Стрелец может даже не заметить, как окажется под влиянием какого-то умелого кукловода. Если вы не хотите весь день проплясать под чужую дудку, вам не помешает более критично относиться к словам окружающих и в разговоре с ними почаще употреблять слово "нет".

Козерог

Весь день Козерогу будет чего-то не хватать. И вроде бы день будет как день, и дела как дела, а в душе будет хотеться чего-нибудь необычного, экстраординарного. Окружающая действительность подобного шанса не предоставит, так что Козерогу останется надеяться в этом вопросе только на себя. Вполне можно своими силами затеять что-нибудь экстравагантное. Но только в меру! Перебор сегодня не приветствуется.

Водолей

Сегодня Водолею непременно захочется сделать что-нибудь нужное и полезное. Больше того, захочется настолько, что он не сможет удержаться от соблазна подключить к этому окружающих, в первую очередь своих домашних. Самым простым решением будет затеять дома перестановку мебели или хотя бы уборку, где каждому найдется свой фронт работ. Именно сегодня подобные инициативы Водолея могут быть восприняты если и не с пониманием, то хотя бы без лишнего ропота.

Рыбы

Дела у Рыб обещают складываться легко и без лишних потрясений. В этот день ваша самоорганизация может удивить не только окружающих, но и вас самих. Вдобавок ко всему у Рыб проснется способность находить что-нибудь интересное в самых обычных занятиях. Это замечательный день для того, чтобы довести до реализации если и не все, то хотя бы некоторые их своих планов!

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