По большей части методы редактирования генома CRISPR-Cas способны одновременно модифицировать лишь один ген, максимум - семь. Однако новейшая технология позволит увеличить количество генов-мишеней в сотни раз, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Наш метод позволит систематически модифицировать целые генные сети за один шаг", - говорит биохимик Рэндалл Платт из Швейцарской высшей технической школы. "Благодаря созданному инструменту мы и другие ученые сможем наконец достичь того, о чем раньше могли только мечтать".

Известно, что для CRISPR-Cas нужен белок Cas и небольшая молекула РНК. Ее последовательность нуклеиновых оснований служит "адресной меткой", которая направляет белок собственно к участку редактирования. Швейцарские ученые создали плазмиду, или кольцевую молекулу ДНК, которая хранит не одну, а много молекул РНК, целый "справочник адресов" (25 и больше). В своих экспериментах исследователи вставили эту плазмиду в клетки человека, показав, как можно регулировать несколько генов одновременно.

Для новой методики используют не привычный фермент Cas9, а более перспективный Cas12a. Он не только редактирует гены, но и разрезает длинный "список адресов РНК" на отдельные "адресные метки". Кроме того, Cas12a может обрабатывать молекулы с более коротким адресом РНК, чем Cas9. На плазмиде можно разместить сотни таких последовательностей.

Таким образом ученые смогут редактировать целые сети генов (например, нейронные цепочки). С помощью новой технологии можно увеличить активность одних генов и одновременно блокировать другие гены - все операции будут выполнены с высокой точностью.

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