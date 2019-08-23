Китай стремится использовать мощность своего суперкомпьютера, чтобы обрабатывать и анализировать огромное количество данных, которые будут генерироваться с помощью Square Kilometer Array (SKA), крупнейшего в мире астрономического устройства, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



SKA станет самым большим и передовым радиотелескопом в истории. Он будет объединять сигналы, принимаемые через тысячи небольших антенн, простирающихся на 3 тыс. км, чтобы смоделировать один гигантский радиотелескоп с общей собирающей площадью около 1 кв. км.

Передача, хранение, чтение, запись, вычисление, управление и архивирование данных SKA будут представлять значительные трудности.



Опыт Китая в области управления и анализа больших данных пригодится для решения этой проблемы. Страна спроектировала и построила первый прототип регионального центра обработки данных.



Рабочей лошадкой для выполнения сложной задачи обработки данных в режиме реального времени является китайский суперкомпьютер Тяньхэ-2, когда-то самый быстрый в мире, расположенный в Национальном суперкомпьютерном центре в Гуанчжоу, пишет Asia Times.

Суперкомпьютер Тяньхэ-2 был использован в 2016 году для тестирования специального программного обеспечения для анализа больших данных. Обработка проекта будет осуществляться на процессорах Virtex-7 китайского производства, разработанных американской компанией Xilinx.



Однако эмбарго Министерства торговли США, запрещающее экспорт или реэкспорт запатентованных технологий американских фирм, таких как полупроводниковые микросхемы Intel, в Китай, грозит снизить скорость обработки данных на Тяньхэ-2.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!