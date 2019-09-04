Пресс-показ одного из самых долгожданных американских фильмов ужасов года режиссёра Андреса Мускетти "Оно 2" в Park Cinema получился подстать самому фильму, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Оно 2" - вторая часть экранизации культового романа Стивена Кинга. Прошло 27 лет с тех пор, как группа школьников столкнулась с чудовищным клоуном-детоубийцей Пеннивайзом. Герои повзрослели, разъехались и зажили спокойной жизнью, пока не получили весточку из прошлого - Оно вернулось.

Главным персонажем показа был сам клоун Пеннивайз, который в рассказах Стивена Кинга предстает детоубийцей. Park Cinema снова удивил своих гостей, предложив им в прямом эфире пройти квест, комната для которого была специально построена на территории кинотеатра со стороны квеструма Phantom.

Гости были выбраны путем жеребьевки, которую проводила ведущая проекта LyubaLive Любовь Моргунова. Именно она достала из коробки для попкорна бумажки с именами поэтессы и продюсера Захры Бадалбейли, блогера irisbounty, актера Тамерлана Иманова и капитана одной из команд элитарного клуба "Что? Где? Когда?" Лалы Бабаевой. Оказалось, что жеребьевка была подстроена со стороны самой Любы, и что именно эти гости должны были попасть в ту комнату. За перипетиями всего квеста зрители наблюдали перед показом фильма на огромном экране кинотеатра IMAX.

Видеоверсия всего пресс-показа будет в скором времени доступна на канале Park Cinema в YouTube, а сам квест станет частью очередного выпуска LyubaLive.

Фильм "Оно 2" стартовал в IMAX сразу после пресс-показа, сегодня его можно будет посмотреть в IMAX, а начиная с 5 сентября, будет доступен во всей сети кинотеатров Park Cinema.

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